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РФПИ и немецкое правительство начали переговоры о поставках "Спутника V"
РФПИ и немецкое правительство начали переговоры о поставках "Спутника V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос соглашения о покупке вакцины "Спутник V", говорится в... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T20:28
2021-04-08T21:00
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
германия
в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос соглашения о покупке вакцины "Спутник V", говорится в сообщении в аккаунте вакцины в Twitter."РФПИ начал обсуждения с представителями правительства Германии по поводу закупки вакцины "Спутник V" для Германии", — говорится в сообщении.Ряд регионов ФРГ ранее заявили о готовности обсуждать поставки и производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Федеральные земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания и Бранденбург заявили о готовности начать такие переговоры с Москвой. В Рейнланд-Пфальце считают, что этим должно заниматься федеральное правительство, но отмечают, что были бы рады сертификации этой вакцины в EMA.Ранее Минздрав Баварии заключил с РФПИ меморандум о намерениях возможных поставок в регион вакцины от коронавируса "Спутник V", речь идет о партии препарата в 2,5 миллиона доз.О намерениях "говорить с Россией" о вакцине заявил утром в четверг в эфире радиостанции WDR5 и глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, уточнив, что вопрос о применении препарата в Германии связан с сертификацией в европейском лекарственном регуляторе ЕМА.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6 процента. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20210408/sputnik-1727431741.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, германия, в мире

РФПИ и немецкое правительство начали переговоры о поставках "Спутника V"

20:28 08.04.2021 (обновлено: 21:00 08.04.2021)
 
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© Sputnik / Владислав Воднев
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос соглашения о покупке вакцины "Спутник V", говорится в сообщении в аккаунте вакцины в Twitter.
"РФПИ начал обсуждения с представителями правительства Германии по поводу закупки вакцины "Спутник V" для Германии", — говорится в сообщении.
Ряд регионов ФРГ ранее заявили о готовности обсуждать поставки и производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Федеральные земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания и Бранденбург заявили о готовности начать такие переговоры с Москвой. В Рейнланд-Пфальце считают, что этим должно заниматься федеральное правительство, но отмечают, что были бы рады сертификации этой вакцины в EMA.
Ранее Минздрав Баварии заключил с РФПИ меморандум о намерениях возможных поставок в регион вакцины от коронавируса "Спутник V", речь идет о партии препарата в 2,5 миллиона доз.
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О намерениях "говорить с Россией" о вакцине заявил утром в четверг в эфире радиостанции WDR5 и глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, уточнив, что вопрос о применении препарата в Германии связан с сертификацией в европейском лекарственном регуляторе ЕМА.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6 процента. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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