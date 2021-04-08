РФПИ и немецкое правительство начали переговоры о поставках "Спутника V"
20:28 08.04.2021 (обновлено: 21:00 08.04.2021)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
"РФПИ начал обсуждения с представителями правительства Германии по поводу закупки вакцины "Спутник V" для Германии", — говорится в сообщении.
Ряд регионов ФРГ ранее заявили о готовности обсуждать поставки и производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Федеральные земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания и Бранденбург заявили о готовности начать такие переговоры с Москвой. В Рейнланд-Пфальце считают, что этим должно заниматься федеральное правительство, но отмечают, что были бы рады сертификации этой вакцины в EMA.
Ранее Минздрав Баварии заключил с РФПИ меморандум о намерениях возможных поставок в регион вакцины от коронавируса "Спутник V", речь идет о партии препарата в 2,5 миллиона доз.
О намерениях "говорить с Россией" о вакцине заявил утром в четверг в эфире радиостанции WDR5 и глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, уточнив, что вопрос о применении препарата в Германии связан с сертификацией в европейском лекарственном регуляторе ЕМА.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6 процента. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.