https://ria.ru/20210408/sputnik-1727431741.html

Исследование: более 50% жителей Германии готовы привиться "Спутником V"

Исследование: более 50% жителей Германии готовы привиться "Спутником V"

Более половины жителей ФРГ готовы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на исследование Yougov. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T19:22

2021-04-08T19:22

2021-04-08T19:22

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

бранденбург

евросоюз

германия

бавария

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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Более половины жителей ФРГ готовы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на исследование Yougov.По данным издания, 55% участников исследования выразили готовность привиться российской вакциной, когда она будет зарегистрирована в Евросоюзе. Еще 19% заявили, что отказались бы от такой возможности, 14% не определились, а 12% заявили, что в целом не хотят прививаться. При этом издание не приводит подробности о числе участников исследования, времени его проведения и погрешности.Ранее в марте опрос компании Forsa для медиагруппы RTL показал, что вакциной "Спутник V" готовы привиться 57% граждан, тогда как в феврале такое мнение высказывали 45% респондентов.Накануне минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса "Спутник V", по словам баварского премьер-министра Маркуса Зёдера, в случае регистрации вакцины Бавария может уже в июле получить до 2,5 миллионов доз. В течение года в Баварии может быть налажено производство вакцины на предприятии R-Pharm Germany, сообщил министр здравоохранения Клаус Холетчек.Вслед за этим еще несколько федеральных земель выразили готовность приобрести "Спутник V". Так, Мекленбург - Передняя Померания и Бранденбург заявили о готовности начать переговоры с Москвой о поставках и производстве вакцины, в Рейнланд-Пфальце считают, что этим должно заниматься федеральное правительство, но отмечают, что были бы рады сертификации "Спутника V" в EMA.О намерениях "говорить с Россией" о вакцине заявил утром в четверг в эфире радиостанции WDR5 и глава минздрава ФРГ Йенс Шпан, уточнив, что вопрос о применении препарата в Германии связан с сертификацией в европейском лекарственном регуляторе ЕМА.

https://ria.ru/20210408/peregovory-1727405581.html

бранденбург

германия

бавария

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, бранденбург, евросоюз, германия, бавария, в мире