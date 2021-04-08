Исследование: более 50% жителей Германии готовы привиться "Спутником V"
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Более половины жителей ФРГ готовы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на исследование Yougov.
По данным издания, 55% участников исследования выразили готовность привиться российской вакциной, когда она будет зарегистрирована в Евросоюзе. Еще 19% заявили, что отказались бы от такой возможности, 14% не определились, а 12% заявили, что в целом не хотят прививаться. При этом издание не приводит подробности о числе участников исследования, времени его проведения и погрешности.
Ранее в марте опрос компании Forsa для медиагруппы RTL показал, что вакциной "Спутник V" готовы привиться 57% граждан, тогда как в феврале такое мнение высказывали 45% респондентов.
Накануне минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса "Спутник V", по словам баварского премьер-министра Маркуса Зёдера, в случае регистрации вакцины Бавария может уже в июле получить до 2,5 миллионов доз. В течение года в Баварии может быть налажено производство вакцины на предприятии R-Pharm Germany, сообщил министр здравоохранения Клаус Холетчек.
Вслед за этим еще несколько федеральных земель выразили готовность приобрести "Спутник V". Так, Мекленбург - Передняя Померания и Бранденбург заявили о готовности начать переговоры с Москвой о поставках и производстве вакцины, в Рейнланд-Пфальце считают, что этим должно заниматься федеральное правительство, но отмечают, что были бы рады сертификации "Спутника V" в EMA.