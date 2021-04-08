https://ria.ru/20210408/sputnik-1727369724.html

В ЕК прокомментировали заявления Германии о покупке "Спутника V"

В ЕК прокомментировали заявления Германии о покупке "Спутника V"

Еврокомиссия не собирается отказываться от общей стратегии по вакцинам от COVID-19 для Евросоюза после заявления Германии о намерении самостоятельно приобрести... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:02

2021-04-08T14:02

2021-04-08T14:19

эрик мамер

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

йенс шпан

российский фонд прямых инвестиций

johnson & johnson

европа

бавария

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Еврокомиссия не собирается отказываться от общей стратегии по вакцинам от COVID-19 для Евросоюза после заявления Германии о намерении самостоятельно приобрести "Спутник V", сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан ранее заявил, что Германия будет в двустороннем порядке говорить с Россией по поводу вакцины "Спутник V". При этом он отметил, что нужно выяснить, когда и в каком объеме может быть поставлен препарат."Я хочу напомнить, что у нас есть европейская стратегия по вакцинам, она предусматривает переговоры с рядом компаний, которые известны. Тот факт, что государства решают покупать вакцины других поставщиков, как уже было, к примеру, в Венгрии, не означает окончания европейской стратегии. Это две разные вещи",- сказал Мамер.Ранее сообщалось, что минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса "Спутник V".На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с французско-британской Sanofi-GSK (300 миллионов доз) и немецкой CureVac (закупка 235 миллионов доз с опцией допзакупки еще 180 миллионов). До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.Еврокомиссия также ведет переговоры с франко-австрийской компанией Valneva (возможная закупка до 60 миллионов доз вакцины) и с американской Novavax (возможная закупка до 200 миллионов доз).Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии уже гарантировали себе доступ почти к 2,6 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. По данным СМИ, цена дозы вакцины, в зависимости от компании-производителя, колеблется примерно от двух до пятнадцати евро. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

https://ria.ru/20210407/sputnik-1727275117.html

https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727360560.html

https://ria.ru/20210407/sputnik-1727274097.html

россия

европа

бавария

германия

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эрик мамер, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, йенс шпан, российский фонд прямых инвестиций, johnson & johnson, европа, бавария, в мире, еврокомиссия, германия