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В Москве поймали торговца поддельными справками о вакцинации от COVID-19
В Москве поймали торговца поддельными справками о вакцинации от COVID-19
Курьера, развозившего поддельные справки о вакцинации от COVID-19, задержали в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:43
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здоровье - общество
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Курьера, развозившего поддельные справки о вакцинации от COVID-19, задержали в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.Установлено, что злоумышленник, выполняя функцию курьера, забирал фальшивые документы у неизвестного лица и развозил их клиентам, при досмотре в сумке у него нашли три поддельные справки.Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", злоумышленник - под обязательством о явке.
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россия, гумвд, здоровье - общество, москва, происшествия

В Москве поймали торговца поддельными справками о вакцинации от COVID-19

10:43 08.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Курьера, развозившего поддельные справки о вакцинации от COVID-19, задержали в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
"На территории торгового центра, расположенного на Киевском шоссе, задержали молодого человека по подозрению в сбыте поддельных справок о вакцинации против коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Установлено, что злоумышленник, выполняя функцию курьера, забирал фальшивые документы у неизвестного лица и развозил их клиентам, при досмотре в сумке у него нашли три поддельные справки.
Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", злоумышленник - под обязательством о явке.
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