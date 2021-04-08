https://ria.ru/20210408/spravki-1727322456.html

В Москве поймали торговца поддельными справками о вакцинации от COVID-19

В Москве поймали торговца поддельными справками о вакцинации от COVID-19

Курьера, развозившего поддельные справки о вакцинации от COVID-19, задержали в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T10:43

2021-04-08T10:43

2021-04-08T10:43

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Курьера, развозившего поддельные справки о вакцинации от COVID-19, задержали в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.Установлено, что злоумышленник, выполняя функцию курьера, забирал фальшивые документы у неизвестного лица и развозил их клиентам, при досмотре в сумке у него нашли три поддельные справки.Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", злоумышленник - под обязательством о явке.

https://ria.ru/20210205/spravka-1596147825.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, здоровье - общество, москва, происшествия