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США внесли семь организаций из Китая в черный список
США внесли семь организаций из Китая в черный список
Министерство торговли США в четверг внесло в черный список семь технологических организаций из КНР, чьи действия, по мнению Вашингтона, идут вразрез с... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:02
2021-04-08T16:12
министерство торговли сша
вашингтон (город)
в мире
китай
сша
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Министерство торговли США в четверг внесло в черный список семь технологических организаций из КНР, чьи действия, по мнению Вашингтона, идут вразрез с американскими национальными интересами, говорится в распространенном релизе американского ведомства."Министерство торговли США добавило семь суперкомпьютерных организаций из Китая в свой перечень организаций, чьи операции идут вразрез с национальными интересами или интересами международной политики Соединенных Штатов", - сказано в документе.
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министерство торговли сша, вашингтон (город), в мире, китай, сша

США внесли семь организаций из Китая в черный список

16:02 08.04.2021 (обновлено: 16:12 08.04.2021)
 
© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : U.S. Department of Commerce
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Министерство торговли США в четверг внесло в черный список семь технологических организаций из КНР, чьи действия, по мнению Вашингтона, идут вразрез с американскими национальными интересами, говорится в распространенном релизе американского ведомства.
"Министерство торговли США добавило семь суперкомпьютерных организаций из Китая в свой перечень организаций, чьи операции идут вразрез с национальными интересами или интересами международной политики Соединенных Штатов", - сказано в документе.
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