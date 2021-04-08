https://ria.ru/20210408/spisok-1727395383.html

США внесли семь организаций из Китая в черный список

США внесли семь организаций из Китая в черный список

Министерство торговли США в четверг внесло в черный список семь технологических организаций из КНР, чьи действия, по мнению Вашингтона, идут вразрез с... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:02

2021-04-08T16:02

2021-04-08T16:12

министерство торговли сша

вашингтон (город)

в мире

китай

сша

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Министерство торговли США в четверг внесло в черный список семь технологических организаций из КНР, чьи действия, по мнению Вашингтона, идут вразрез с американскими национальными интересами, говорится в распространенном релизе американского ведомства."Министерство торговли США добавило семь суперкомпьютерных организаций из Китая в свой перечень организаций, чьи операции идут вразрез с национальными интересами или интересами международной политики Соединенных Штатов", - сказано в документе.

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

вашингтон (город)

китай

сша

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министерство торговли сша, вашингтон (город), в мире, китай, сша