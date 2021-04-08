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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210408/spbpu-1727213453.html
Передовой радиатор охлаждения батарей электротранспорта создали в России
Передовой радиатор охлаждения батарей электротранспорта создали в России
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали прочный и компактный радиатор для литий-ионных батарей, которые в... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:00
2021-04-08T09:00
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
санкт-петербургский политехнический университет
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали прочный и компактный радиатор для литий-ионных батарей, которые в будущем могут быть использованы для питания электротранспорта. При создании радиатора были использованы алюминиевые сплавы и применена технология сварки трением с перемешиванием.Развитие индустрии электротранспорта стимулирует поиск новых решений в области создания аккумуляторных батарей, к которым предъявляются особые требования по энергоемкости, габаритам и безопасности. С каждым годом эти требования ужесточаются, требуются новые технологии производства.Как пояснил инженер Лаборатории легких материалов и конструкций СПбПУ Федор Исупов, алюминиевые сплавы были выбраны в качестве основы для радиатора из-за легкости и прочности. Однако создание системы охлаждения из алюминия с применением обычных методов (например, дуговой сварки), по его словам, привело бы к несоответствию требованиям по габаритам.Созданный радиатор используется не только для охлаждения аккумулятора, но и играет роль дна и основания батареи. Кроме того, при отрицательных температурах через него подается тепло для подогрева батарей. Для этого разработана специальная система управления.В настоящее время использование сварки различных материалов трением с перемешиванием активно внедряется в производство при строительстве вагонов поездов и трамваев, в авиационной и космической отрасли, при создании бытовой техники (при производстве мониторов Apple) и в других отраслях.
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университетская наука, навигатор абитуриента, санкт-петербургский политехнический университет

Передовой радиатор охлаждения батарей электротранспорта создали в России

09:00 08.04.2021
 
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУРаботы проводились на установке сварки трением с перемешиванием
Работы проводились на установке сварки трением с перемешиванием - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали прочный и компактный радиатор для литий-ионных батарей, которые в будущем могут быть использованы для питания электротранспорта. При создании радиатора были использованы алюминиевые сплавы и применена технология сварки трением с перемешиванием.
Развитие индустрии электротранспорта стимулирует поиск новых решений в области создания аккумуляторных батарей, к которым предъявляются особые требования по энергоемкости, габаритам и безопасности. С каждым годом эти требования ужесточаются, требуются новые технологии производства.
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУРадиатор для литий-ионных батарей
Радиатор для литий-ионных батарей - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
Радиатор для литий-ионных батарей
Как пояснил инженер Лаборатории легких материалов и конструкций СПбПУ Федор Исупов, алюминиевые сплавы были выбраны в качестве основы для радиатора из-за легкости и прочности. Однако создание системы охлаждения из алюминия с применением обычных методов (например, дуговой сварки), по его словам, привело бы к несоответствию требованиям по габаритам.

"Сварка трением с перемешиванием позволяет избежать возникновения дефектов, присущих сварке плавлением, а также ускоряет и удешевляет процесс. Кроме того, она дает возможность получать более прочные соединения внахлест. Они гораздо прочнее швов, сделанных обычной сваркой", – отметил ученый.

Созданный радиатор используется не только для охлаждения аккумулятора, но и играет роль дна и основания батареи. Кроме того, при отрицательных температурах через него подается тепло для подогрева батарей. Для этого разработана специальная система управления.
В настоящее время использование сварки различных материалов трением с перемешиванием активно внедряется в производство при строительстве вагонов поездов и трамваев, в авиационной и космической отрасли, при создании бытовой техники (при производстве мониторов Apple) и в других отраслях.
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НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСанкт-Петербургский политехнический университет
 
 
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