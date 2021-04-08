https://ria.ru/20210408/spbpu-1727213453.html

Передовой радиатор охлаждения батарей электротранспорта создали в России

Передовой радиатор охлаждения батарей электротранспорта создали в России

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали прочный и компактный радиатор для литий-ионных батарей, которые в... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T09:00

2021-04-08T09:00

2021-04-08T09:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

санкт-петербургский политехнический университет

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали прочный и компактный радиатор для литий-ионных батарей, которые в будущем могут быть использованы для питания электротранспорта. При создании радиатора были использованы алюминиевые сплавы и применена технология сварки трением с перемешиванием.Развитие индустрии электротранспорта стимулирует поиск новых решений в области создания аккумуляторных батарей, к которым предъявляются особые требования по энергоемкости, габаритам и безопасности. С каждым годом эти требования ужесточаются, требуются новые технологии производства.Как пояснил инженер Лаборатории легких материалов и конструкций СПбПУ Федор Исупов, алюминиевые сплавы были выбраны в качестве основы для радиатора из-за легкости и прочности. Однако создание системы охлаждения из алюминия с применением обычных методов (например, дуговой сварки), по его словам, привело бы к несоответствию требованиям по габаритам.Созданный радиатор используется не только для охлаждения аккумулятора, но и играет роль дна и основания батареи. Кроме того, при отрицательных температурах через него подается тепло для подогрева батарей. Для этого разработана специальная система управления.В настоящее время использование сварки различных материалов трением с перемешиванием активно внедряется в производство при строительстве вагонов поездов и трамваев, в авиационной и космической отрасли, при создании бытовой техники (при производстве мониторов Apple) и в других отраслях.

https://ria.ru/20210212/misis-1596967761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, санкт-петербургский политехнический университет