https://ria.ru/20210408/spbpu-1727213453.html
Передовой радиатор охлаждения батарей электротранспорта создали в России
Передовой радиатор охлаждения батарей электротранспорта создали в России
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали прочный и компактный радиатор для литий-ионных батарей, которые в... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:00
2021-04-08T09:00
2021-04-08T09:00
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
санкт-петербургский политехнический университет
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали прочный и компактный радиатор для литий-ионных батарей, которые в будущем могут быть использованы для питания электротранспорта. При создании радиатора были использованы алюминиевые сплавы и применена технология сварки трением с перемешиванием.Развитие индустрии электротранспорта стимулирует поиск новых решений в области создания аккумуляторных батарей, к которым предъявляются особые требования по энергоемкости, габаритам и безопасности. С каждым годом эти требования ужесточаются, требуются новые технологии производства.Как пояснил инженер Лаборатории легких материалов и конструкций СПбПУ Федор Исупов, алюминиевые сплавы были выбраны в качестве основы для радиатора из-за легкости и прочности. Однако создание системы охлаждения из алюминия с применением обычных методов (например, дуговой сварки), по его словам, привело бы к несоответствию требованиям по габаритам.Созданный радиатор используется не только для охлаждения аккумулятора, но и играет роль дна и основания батареи. Кроме того, при отрицательных температурах через него подается тепло для подогрева батарей. Для этого разработана специальная система управления.В настоящее время использование сварки различных материалов трением с перемешиванием активно внедряется в производство при строительстве вагонов поездов и трамваев, в авиационной и космической отрасли, при создании бытовой техники (при производстве мониторов Apple) и в других отраслях.
https://ria.ru/20210212/misis-1596967761.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, санкт-петербургский политехнический университет
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали прочный и компактный радиатор для литий-ионных батарей, которые в будущем могут быть использованы для питания электротранспорта. При создании радиатора были использованы алюминиевые сплавы и применена технология сварки трением с перемешиванием.
Развитие индустрии электротранспорта стимулирует поиск новых решений в области создания аккумуляторных батарей, к которым предъявляются особые требования по энергоемкости, габаритам и безопасности. С каждым годом эти требования ужесточаются, требуются новые технологии производства.
Как пояснил инженер Лаборатории легких материалов и конструкций СПбПУ Федор Исупов, алюминиевые сплавы были выбраны в качестве основы для радиатора из-за легкости и прочности. Однако создание системы охлаждения из алюминия с применением обычных методов (например, дуговой сварки), по его словам, привело бы к несоответствию требованиям по габаритам.
"Сварка трением с перемешиванием позволяет избежать возникновения дефектов, присущих сварке плавлением, а также ускоряет и удешевляет процесс. Кроме того, она дает возможность получать более прочные соединения внахлест. Они гораздо прочнее швов, сделанных обычной сваркой", – отметил ученый.
Созданный радиатор используется не только для охлаждения аккумулятора, но и играет роль дна и основания батареи. Кроме того, при отрицательных температурах через него подается тепло для подогрева батарей. Для этого разработана специальная система управления.
В настоящее время использование сварки различных материалов трением с перемешиванием активно внедряется в производство при строительстве вагонов поездов и трамваев, в авиационной и космической отрасли, при создании бытовой техники (при производстве мониторов Apple) и в других отраслях.