https://ria.ru/20210408/sneg-1727419588.html

Москвичей предупредили о снеге ночью

Москвичей предупредили о снеге ночью

Осадки в виде снега в Москве ожидаются местами и предстоящей ночью, но днем в пятницу погода начнет улучшаться, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T18:02

2021-04-08T18:02

2021-04-08T18:02

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Осадки в виде снега в Москве ожидаются местами и предстоящей ночью, но днем в пятницу погода начнет улучшаться, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ночью сохранится вероятность локальных скоротечных осадков в разной фазе, но скорее всего - в твердой. А днем ситуация уже более или менее начнет улучшаться, обойдется без существенных осадков", - рассказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210408/pogoda-1727376314.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество