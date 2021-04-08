https://ria.ru/20210408/sneg-1727419588.html
Москвичей предупредили о снеге ночью
Москвичей предупредили о снеге ночью
Осадки в виде снега в Москве ожидаются местами и предстоящей ночью, но днем в пятницу погода начнет улучшаться, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T18:02
2021-04-08T18:02
2021-04-08T18:02
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Осадки в виде снега в Москве ожидаются местами и предстоящей ночью, но днем в пятницу погода начнет улучшаться, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ночью сохранится вероятность локальных скоротечных осадков в разной фазе, но скорее всего - в твердой. А днем ситуация уже более или менее начнет улучшаться, обойдется без существенных осадков", - рассказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210408/pogoda-1727376314.html
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество