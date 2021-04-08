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Омбудсмен рассказала о доступности терапии для детей со СМА в Подмосковье
Омбудсмен рассказала о доступности терапии для детей со СМА в Подмосковье
Лишь 6 из 48 детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) получают лекарственную терапию в Московской области, следует из доклада о деятельности уполномоченного... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:50
2021-04-08T14:50
спинальная мышечная атрофия (сма)
россия
ксения мишонова
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Лишь 6 из 48 детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) получают лекарственную терапию в Московской области, следует из доклада о деятельности уполномоченного по правам ребёнка в Подмосковье Ксении Мишоновой за 2020 год, который имеется в распоряжении РИА Новости.В аппарате детского омбудсмена Подмосковья уточнили, что реестр детей с СМА постоянно меняется в зависимости от состояния детей.Отмечается, что лекарственный препарат "Нусинерсен" ("Спинраза") назначается консилиумами врачей федеральных медицинских организаций. Введение препарата осуществляется интратекально в стационарных условиях в специализированном отделении. Для жителей Московской области процедуру проводят в Московском областном научно­исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ).В 2020 году потребность в финансовых средствах для введения лекарственного препарата "Нусинерсен" ("Спинраза") в медицинских организациях Московской области составляет 2 044,8 миллиона рублей, следует из доклада.
https://ria.ru/20210322/lekarstvo-1602342387.html
россия
московская область (подмосковье)
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спинальная мышечная атрофия (сма), россия, ксения мишонова, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

Омбудсмен рассказала о доступности терапии для детей со СМА в Подмосковье

14:50 08.04.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница детской больницы
Сотрудница детской больницы - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Лишь 6 из 48 детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) получают лекарственную терапию в Московской области, следует из доклада о деятельности уполномоченного по правам ребёнка в Подмосковье Ксении Мишоновой за 2020 год, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"По состоянию на 21 февраля текущего года в Московской области насчитывается 48 детей со спинальной мышечной атрофией, нуждающихся в обеспечении лекарственным препаратом с международным непатентованным наименованием "Нусинерсен" (Спинраза). Из указанного числа детей лекарственную терапию препаратом в настоящее время получают 6 детей", - говорится в докладе.
В аппарате детского омбудсмена Подмосковья уточнили, что реестр детей с СМА постоянно меняется в зависимости от состояния детей.
Отмечается, что лекарственный препарат "Нусинерсен" ("Спинраза") назначается консилиумами врачей федеральных медицинских организаций. Введение препарата осуществляется интратекально в стационарных условиях в специализированном отделении. Для жителей Московской области процедуру проводят в Московском областном научно­исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ).
В 2020 году потребность в финансовых средствах для введения лекарственного препарата "Нусинерсен" ("Спинраза") в медицинских организациях Московской области составляет 2 044,8 миллиона рублей, следует из доклада.
Медсестра набирает лекарство в шприц - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 16:11
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Спинальная мышечная атрофия (СМА)РоссияКсения МишоноваЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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