https://ria.ru/20210408/sma-1727379986.html

Омбудсмен рассказала о доступности терапии для детей со СМА в Подмосковье

Омбудсмен рассказала о доступности терапии для детей со СМА в Подмосковье

Лишь 6 из 48 детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) получают лекарственную терапию в Московской области, следует из доклада о деятельности уполномоченного... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:50

2021-04-08T14:50

2021-04-08T14:50

спинальная мышечная атрофия (сма)

россия

ксения мишонова

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Лишь 6 из 48 детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) получают лекарственную терапию в Московской области, следует из доклада о деятельности уполномоченного по правам ребёнка в Подмосковье Ксении Мишоновой за 2020 год, который имеется в распоряжении РИА Новости.В аппарате детского омбудсмена Подмосковья уточнили, что реестр детей с СМА постоянно меняется в зависимости от состояния детей.Отмечается, что лекарственный препарат "Нусинерсен" ("Спинраза") назначается консилиумами врачей федеральных медицинских организаций. Введение препарата осуществляется интратекально в стационарных условиях в специализированном отделении. Для жителей Московской области процедуру проводят в Московском областном научно­исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ).В 2020 году потребность в финансовых средствах для введения лекарственного препарата "Нусинерсен" ("Спинраза") в медицинских организациях Московской области составляет 2 044,8 миллиона рублей, следует из доклада.

https://ria.ru/20210322/lekarstvo-1602342387.html

россия

московская область (подмосковье)

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спинальная мышечная атрофия (сма), россия, ксения мишонова, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество