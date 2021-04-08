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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210408/sluzhba-1727420413.html
Полиция задержала священников во Франции за пасхальную службу без масок
Полиция задержала священников во Франции за пасхальную службу без масок
Полиция задержала двух священников по делу о несоблюдении санитарных норм в ходе пасхальной мессы в одном из храмов Парижа, сообщает издание Parisien со ссылкой РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T18:06
2021-04-08T18:09
религия и мировоззрение
римско-католическая церковь
здоровье - общество
франция
париж
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Полиция задержала двух священников по делу о несоблюдении санитарных норм в ходе пасхальной мессы в одном из храмов Парижа, сообщает издание Parisien со ссылкой на прокуратуру.Ранее надзорное ведомство начало расследование после пасхальной служба в этой церкви из-за того, что священники и прихожане были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Священнослужителей, в частности, обвиняют в намеренном создании угрозы жизни окружающих и проведении собраний больше шести человек без соблюдения мер предосторожности.Местные церковные иерархи заявили, что начнут собственное внесудебное разбирательство; не исключено, что этим священникам запретят проводить службы в течение определенного периода.Как отметил обвиняемый священник, священнослужители "не ожидали такого необыкновенного наплыва людей на Пасху", хотя церковь увеличила количество месс. Сообщается, что на той службе присутствовали как минимум 280 человек.Ношение масок во Франции является обязательным во всех общественных местах.С выходных на всей территории страны был введен новый режим карантина на фоне третьей волны эпидемии коронавируса, он продлится как минимум четыре недели. По распоряжению правительства, на три недели в стране закрыты школы. Также закрылись магазины, которые не относятся к списку первоочередных. Без специального свидетельства жители страны перемещаться на расстояние не более 10 километров от дома. Поездки между регионами ограничены. По всей Франции с 19.00 до 6.00 продолжает действовать комендантский час.
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римско-католическая церковь, здоровье - общество, франция, париж

Полиция задержала священников во Франции за пасхальную службу без масок

18:06 08.04.2021 (обновлено: 18:09 08.04.2021)
 
© Flickr / Angel T.Собор Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Flickr / Angel T.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Полиция задержала двух священников по делу о несоблюдении санитарных норм в ходе пасхальной мессы в одном из храмов Парижа, сообщает издание Parisien со ссылкой на прокуратуру.
Ранее надзорное ведомство начало расследование после пасхальной служба в этой церкви из-за того, что священники и прихожане были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Священнослужителей, в частности, обвиняют в намеренном создании угрозы жизни окружающих и проведении собраний больше шести человек без соблюдения мер предосторожности.
Местные церковные иерархи заявили, что начнут собственное внесудебное разбирательство; не исключено, что этим священникам запретят проводить службы в течение определенного периода.
Как отметил обвиняемый священник, священнослужители "не ожидали такого необыкновенного наплыва людей на Пасху", хотя церковь увеличила количество месс. Сообщается, что на той службе присутствовали как минимум 280 человек.
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Ношение масок во Франции является обязательным во всех общественных местах.
С выходных на всей территории страны был введен новый режим карантина на фоне третьей волны эпидемии коронавируса, он продлится как минимум четыре недели. По распоряжению правительства, на три недели в стране закрыты школы. Также закрылись магазины, которые не относятся к списку первоочередных. Без специального свидетельства жители страны перемещаться на расстояние не более 10 километров от дома. Поездки между регионами ограничены. По всей Франции с 19.00 до 6.00 продолжает действовать комендантский час.
 
Религия и мировоззрениеРимско-католическая церковьЗдоровье - ОбществоФранцияПариж
 
 
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