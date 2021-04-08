https://ria.ru/20210408/siriya-1727348989.html

Пять сирийцев погибли при обстрелах с контролируемых Турцией территорий

Пять сирийцев погибли при обстрелах с контролируемых Турцией территорий

В результате артиллерийских обстрелов с подконтрольных Турции территорий в Сирии погибли пять мирных жителей, сообщили журналистам в четверг в российском Центре РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:33

2021-04-08T12:33

2021-04-08T12:33

война в сирии

россия

сирия

алеппо

в мире

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В результате артиллерийских обстрелов с подконтрольных Турции территорий в Сирии погибли пять мирных жителей, сообщили журналистам в четверг в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ)."Седьмого апреля в период с 18.30 до 19.10 мск в результате артиллерийских ударов, нанесенных с территории районов, подконтрольных Вооруженным силам Турции, по населенным пунктам в округе Телль-Рифъат провинции Алеппо погибло пять мирных жителей. Ранения получили шесть человек, включая двух детей", - сказали в Центре.

https://ria.ru/20210408/siriyskoe-gosagentstvo-sana-soobschaet-chto-pvo-otrazhaet-izrailskuyu-ataku-nad-damaskom-1727292318.html

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россия, сирия, алеппо, в мире