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В Донбассе подорвался украинский силовик, заявили в ЛНР
В Донбассе подорвался украинский силовик, заявили в ЛНР
Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Ольховое, заявил в... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T20:19
2021-04-08T20:19
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Ольховое, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.Он уточнил, что в результате подрыва военнослужащий получил минно-взрывные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в госпиталь."В ходе проведенного разбирательства прибывшими на место происшествия офицерами штаба операции Объединенных сил установлено, что карты минных полей подразделения не были уточнены, и несмотря на это командиром первого батальона… был отдан приказ на оборудование новых позиций, что привело к трагическим последствиям", - дополнил офицер пресс-службы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210408/donbass-1727428727.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В Донбассе подорвался украинский силовик, заявили в ЛНР

20:19 08.04.2021
 
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Ольховое, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

"Стало известно, что в ходе проведения инженерных работ по дооборудованию позиций в районе населенного пункта Ольховое военнослужащий 80-й бригады ВСУ рядовой Гуринов подорвался на противопехотной мине, установленной ранее боевиками инженерно-саперной роты бригады", - рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что в результате подрыва военнослужащий получил минно-взрывные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в госпиталь.
"В ходе проведенного разбирательства прибывшими на место происшествия офицерами штаба операции Объединенных сил установлено, что карты минных полей подразделения не были уточнены, и несмотря на это командиром первого батальона… был отдан приказ на оборудование новых позиций, что привело к трагическим последствиям", - дополнил офицер пресс-службы.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 18:52
ЛНР заявила об украинских силовиках на участке разведения сил в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
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