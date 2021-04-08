В Донбассе подорвался украинский силовик, заявили в ЛНР
ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Ольховое, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
"Стало известно, что в ходе проведения инженерных работ по дооборудованию позиций в районе населенного пункта Ольховое военнослужащий 80-й бригады ВСУ рядовой Гуринов подорвался на противопехотной мине, установленной ранее боевиками инженерно-саперной роты бригады", - рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что в результате подрыва военнослужащий получил минно-взрывные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в госпиталь.
"В ходе проведенного разбирательства прибывшими на место происшествия офицерами штаба операции Объединенных сил установлено, что карты минных полей подразделения не были уточнены, и несмотря на это командиром первого батальона… был отдан приказ на оборудование новых позиций, что привело к трагическим последствиям", - дополнил офицер пресс-службы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.