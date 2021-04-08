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СК заинтересовался историей челябинца, "шутившего" о массовом убийстве
СК заинтересовался историей челябинца, "шутившего" о массовом убийстве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад от челябинский следователей, почему было прекращено дело против молодого человека о... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:58
2021-04-08T16:58
россия
павел чиков
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад от челябинский следователей, почему было прекращено дело против молодого человека о призывах к массовому убийству, сообщается на сайте СК РФ.Молодого человека задержали после публикации постов на эту тему, но в конце концов уголовное дело было закрыто.В сентябре 2020 года глава правозащитной группы "Агора" адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщал, что речь идет о 18-летнем юноше из Челябинска Денисе Куценко.По его словам, в материалах дела говорилось, что юноша опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" пост со словами "массовое убийство" и датой 23 сентября 2020 года.Чиков отмечал, что, по версии следствия, после этого были приобретены "не менее четырех ножей", но преступный умысел "не был доведен до конца", поскольку об этом стало известно правоохранителям.Как добавлял адвокат, сам молодой человек настаивал, что "его сообщение — пранк, а ножи он купил для кулинарных целей, поскольку учится на повара".Накануне Чиков также в Telegram рассказал, что дело было прекращено за отсутствием состава преступления, а психиатрическая экспертиза отклонений у молодого человека не выявила.По его информации, в то же время были усмотрены признаки заведомо ложного сообщения о терроризме, но это дело также было впоследствии прекращено "за деятельным раскаянием".Региональные правоохранительные органы ситуацию не комментировали.
https://ria.ru/20160516/1434330549.html
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россия, павел чиков, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, челябинская область, происшествия

СК заинтересовался историей челябинца, "шутившего" о массовом убийстве

16:58 08.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад от челябинский следователей, почему было прекращено дело против молодого человека о призывах к массовому убийству, сообщается на сайте СК РФ.
Молодого человека задержали после публикации постов на эту тему, но в конце концов уголовное дело было закрыто.
"Александр Бастрыкин дал указание руководству следственного управления по Челябинской области доложить, какими основаниями руководствовались следователи, принимая решение о прекращении уголовного производства", - говорится в релизе.
В сентябре 2020 года глава правозащитной группы "Агора" адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщал, что речь идет о 18-летнем юноше из Челябинска Денисе Куценко.
По его словам, в материалах дела говорилось, что юноша опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" пост со словами "массовое убийство" и датой 23 сентября 2020 года.
Чиков отмечал, что, по версии следствия, после этого были приобретены "не менее четырех ножей", но преступный умысел "не был доведен до конца", поскольку об этом стало известно правоохранителям.
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Как добавлял адвокат, сам молодой человек настаивал, что "его сообщение — пранк, а ножи он купил для кулинарных целей, поскольку учится на повара".
Накануне Чиков также в Telegram рассказал, что дело было прекращено за отсутствием состава преступления, а психиатрическая экспертиза отклонений у молодого человека не выявила.
По его информации, в то же время были усмотрены признаки заведомо ложного сообщения о терроризме, но это дело также было впоследствии прекращено "за деятельным раскаянием".
Региональные правоохранительные органы ситуацию не комментировали.
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