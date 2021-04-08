https://ria.ru/20210408/shpigel-1727333673.html
Бизнесмен Шпигель пожаловался на тремор руки
Бизнесмен Шпигель пожаловался на тремор руки
Фигурирующий в деле экс-губернатора Пензенской области бизнесмен Борис Шпигель, находящийся в больнице СИЗО "Матросская тишина", пожаловался на тремор руки,... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:31
2021-04-08T11:31
2021-04-08T11:31
иван белозерцев
борис шпигель
владимир путин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Фигурирующий в деле экс-губернатора Пензенской области бизнесмен Борис Шпигель, находящийся в больнице СИЗО "Матросская тишина", пожаловался на тремор руки, рассказала РИА Новости в четверг член столичной ОНК Ольга Дружинина.На проблемы со здоровьем глава группы фармацевтических компаний "Биотэк", некогда сенатор, начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине".На днях на заседании Мосгорсуда, который утверждал законность его ареста, Шпигель жаловался, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", а утром того дня у него было "давление 70 на 30".Член ОНК Марина Литвинович рассказывала РИА Новости, что Шпигель нуждается в консультации онколога из-за новообразования в брюшной полости. В целом, по данным правозащитников, у Шпигеля множество заболеваний, с которыми ему будет трудно находиться в СИЗО.Если медицинская комиссия подтвердит, что у Шпигеля есть онкологическое заболевание, то его, по закону, должны отпустить из-под стражи.Шпигель проходит вместе с экс-губернатором Иваном Белозерцевым и другими фигурантами по громкому делу о коррупции. Все шесть обвиняемых заключены в СИЗО.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.Контракты были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/shpigel-1617043657.html
https://ria.ru/20210406/shpigel-1648993878.html
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иван белозерцев, борис шпигель, владимир путин
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Фигурирующий в деле экс-губернатора Пензенской области бизнесмен Борис Шпигель
, находящийся в больнице СИЗО "Матросская тишина", пожаловался на тремор руки, рассказала РИА Новости в четверг член столичной ОНК Ольга Дружинина.
"У Шпигеля очень плохо шевелится правая рука, его мучает тремор", - сказала правозащитница.
На проблемы со здоровьем глава группы фармацевтических компаний "Биотэк", некогда сенатор, начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине".
На днях на заседании Мосгорсуда, который утверждал законность его ареста, Шпигель жаловался, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", а утром того дня у него было "давление 70 на 30".
Член ОНК Марина Литвинович
рассказывала РИА Новости, что Шпигель нуждается в консультации онколога из-за новообразования в брюшной полости. В целом, по данным правозащитников, у Шпигеля множество заболеваний, с которыми ему будет трудно находиться в СИЗО.
Если медицинская комиссия подтвердит, что у Шпигеля есть онкологическое заболевание, то его, по закону, должны отпустить из-под стражи.
Шпигель проходит вместе с экс-губернатором Иваном Белозерцевым
и другими фигурантами по громкому делу о коррупции. Все шесть обвиняемых заключены в СИЗО.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.
Контракты были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин
отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".