https://ria.ru/20210408/samsung-1727397696.html

Samsung представит смартфон, защищенный квантовой криптографией

Samsung представит смартфон, защищенный квантовой криптографией

Компания Samsung готовится представить второе поколения смартфона Galaxy Quantum, оснащенного чипом, использующим квантовое шифрование связи. Распаковку... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:11

2021-04-08T16:11

2021-04-08T16:11

наука

samsung

южная корея

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Компания Samsung готовится представить второе поколения смартфона Galaxy Quantum, оснащенного чипом, использующим квантовое шифрование связи. Распаковку устройства опубликовали южнокорейские инсайдеры.Южнокорейский эксклюзив представляет собой смартфон с 6,7-дюймовым AMOLED-экраном. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и оснащен врезанной фронтальной камерой.Среди прочего смартфону достанется процессор Snapdragon 860. В паре с ним будет работать QRNG-чип, обеспечивающий шифрование данных пользователя с помощью квантовой криптографии. Galaxy Quantum достанется основная 64-мегапиксельная камера с оптстабом, влагозащита и аккумулятор объемом 4500 мАч.Интересно, что сетевые информаторы именно Samsung Galaxy Quantum 2 называют базой для Galaxy A82 — флагманского смартфона A-серии. Достанется ли глобальному A82 блок шифрования и когда смартфон будет представлен не сообщается. Премьера Quantum в Южной Корее состоится 23 апреля.

https://ria.ru/20210205/samsung-1595898082.html

южная корея

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, южная корея, гаджеты, технологии