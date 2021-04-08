https://ria.ru/20210408/samsung-1727397696.html
Samsung представит смартфон, защищенный квантовой криптографией
Samsung представит смартфон, защищенный квантовой криптографией
Компания Samsung готовится представить второе поколения смартфона Galaxy Quantum, оснащенного чипом, использующим квантовое шифрование связи. Распаковку... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:11
2021-04-08T16:11
2021-04-08T16:11
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samsung
южная корея
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Компания Samsung готовится представить второе поколения смартфона Galaxy Quantum, оснащенного чипом, использующим квантовое шифрование связи. Распаковку устройства опубликовали южнокорейские инсайдеры.Южнокорейский эксклюзив представляет собой смартфон с 6,7-дюймовым AMOLED-экраном. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и оснащен врезанной фронтальной камерой.Среди прочего смартфону достанется процессор Snapdragon 860. В паре с ним будет работать QRNG-чип, обеспечивающий шифрование данных пользователя с помощью квантовой криптографии. Galaxy Quantum достанется основная 64-мегапиксельная камера с оптстабом, влагозащита и аккумулятор объемом 4500 мАч.Интересно, что сетевые информаторы именно Samsung Galaxy Quantum 2 называют базой для Galaxy A82 — флагманского смартфона A-серии. Достанется ли глобальному A82 блок шифрования и когда смартфон будет представлен не сообщается. Премьера Quantum в Южной Корее состоится 23 апреля.
https://ria.ru/20210205/samsung-1595898082.html
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samsung, южная корея, гаджеты, технологии