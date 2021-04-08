https://ria.ru/20210408/rybalka-1727915740.html

Москвичам советуют закончить с зимней рыбалкой: лед слишком тонок

Москвичам советуют закончить с зимней рыбалкой: лед слишком тонок

Москвичам рекомендуют закрыть сезон зимней рыбалки: за две недели на водоемах пять человек провалились под лед, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-08T15:18

2021-04-08T15:18

2021-04-12T15:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москвичам рекомендуют закрыть сезон зимней рыбалки: за две недели на водоемах пять человек провалились под лед, сообщается в Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства.Отмечается, что толщина льда на водоемах столицы за неделю уменьшилась в среднем на 5-10 сантиметров. Наиболее активно лед тает на Москве-реке. По данным 12 контрольных точек на акватории Москвы-реки, площадь покрытия поверхности воды льдом местами ниже 25%.Власти назвали обманчивым ощущение, что лед крепок.

https://ria.ru/20210407/gorsluzhby-1727260014.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество