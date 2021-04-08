Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210408/rybalka-1727915740.html
Москвичам советуют закончить с зимней рыбалкой: лед слишком тонок
Москвичам советуют закончить с зимней рыбалкой: лед слишком тонок
Москвичам рекомендуют закрыть сезон зимней рыбалки: за две недели на водоемах пять человек провалились под лед, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-08T15:18
2021-04-12T15:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152415/87/1524158738_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9797017a3d929f506e794dfbbd73c8ab.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москвичам рекомендуют закрыть сезон зимней рыбалки: за две недели на водоемах пять человек провалились под лед, сообщается в Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства.Отмечается, что толщина льда на водоемах столицы за неделю уменьшилась в среднем на 5-10 сантиметров. Наиболее активно лед тает на Москве-реке. По данным 12 контрольных точек на акватории Москвы-реки, площадь покрытия поверхности воды льдом местами ниже 25%.Власти назвали обманчивым ощущение, что лед крепок.
https://ria.ru/20210407/gorsluzhby-1727260014.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152415/87/1524158738_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0da5fa961ad808f3f38f29f117071a13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, москва, общество

Москвичам советуют закончить с зимней рыбалкой: лед слишком тонок

15:18 08.04.2021 (обновлено: 15:20 12.04.2021)
 
© Depositphotos / BoneKotЖерлица
Жерлица - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Depositphotos / BoneKot
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москвичам рекомендуют закрыть сезон зимней рыбалки: за две недели на водоемах пять человек провалились под лед, сообщается в Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что толщина льда на водоемах столицы за неделю уменьшилась в среднем на 5-10 сантиметров. Наиболее активно лед тает на Москве-реке. По данным 12 контрольных точек на акватории Москвы-реки, площадь покрытия поверхности воды льдом местами ниже 25%.
"Спасатели ежедневно патрулируют водоемы столицы, беседуют с отдыхающими и рыбаками. С 25 марта по 8 апреля на водоемах столицы произошло шесть происшествий, все пострадавшие спасены: пять из них провалились под лед, трех человек сняли с дрейфующих льдин. Кроме того, спасены две провалившиеся под лед собаки", - говорится в сообщении.
Власти назвали обманчивым ощущение, что лед крепок.
"Если осенний лед под тяжестью человека трещит, предупреждая об опасности, то весенний не трещит и быстро крошится, образуя полынью. Наибольшее количество происшествий на льду происходит в конце марта-начале апреля. Рекомендуется закрыть сезон зимней рыбалки", - отмечают власти.
Автомобили коммунальной службы производят мытье асфальтового покрытия на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 18:46Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:55Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно
15:50В Иране рассказали об инциденте на ядерном объекте
15:41На тонком льду: как московские спасатели патрулируют водоемы 2:00
15:40В Совете муфтиев России заявили, что в Москве не хватает мечетей
15:39Россияне массово отказываются от поездок в Турцию
15:32В результате стрельбы около больницы в Париже погиб один человек
15:31В МИД прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране
15:30На "Невской мануфактуре" в Петербурге обрушились перекрытия
15:28Меркель назвала третью волну пандемии в Германии самой жесткой
15:25СМИ: около больницы в Париже произошла стрельба, есть двое раненых
15:22Смартфон Vivo X60 Pro получил камеру от Zeiss и процессор Snapdragon 870
15:21Из горящего здания фабрики в Петербурге вывели пожарных
15:18Сенатор оценил идею продлить майские праздники за счет новогодних каникул
15:18Вертолет начал тушение пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге
15:14Обидчика блогера Варламова арестовали на 15 суток
15:13Пациентка екатеринбургской детской больницы нашла в каше мышиный хвост
15:03В Белоруссии начался суд над соратниками Тихановской
14:58Киев может сорваться на безрассудные действия, заявил Лавров
14:57В США за сутки выявили более 46 тысяч случаев COVID-19
14:55Лавров прокомментировал планы США направить корабли в Черное море
Лента новостейМолния