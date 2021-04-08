Москвичам советуют закончить с зимней рыбалкой: лед слишком тонок
15:18 08.04.2021 (обновлено: 15:20 12.04.2021)
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москвичам рекомендуют закрыть сезон зимней рыбалки: за две недели на водоемах пять человек провалились под лед, сообщается в Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что толщина льда на водоемах столицы за неделю уменьшилась в среднем на 5-10 сантиметров. Наиболее активно лед тает на Москве-реке. По данным 12 контрольных точек на акватории Москвы-реки, площадь покрытия поверхности воды льдом местами ниже 25%.
"Спасатели ежедневно патрулируют водоемы столицы, беседуют с отдыхающими и рыбаками. С 25 марта по 8 апреля на водоемах столицы произошло шесть происшествий, все пострадавшие спасены: пять из них провалились под лед, трех человек сняли с дрейфующих льдин. Кроме того, спасены две провалившиеся под лед собаки", - говорится в сообщении.
Власти назвали обманчивым ощущение, что лед крепок.
"Если осенний лед под тяжестью человека трещит, предупреждая об опасности, то весенний не трещит и быстро крошится, образуя полынью. Наибольшее количество происшествий на льду происходит в конце марта-начале апреля. Рекомендуется закрыть сезон зимней рыбалки", - отмечают власти.