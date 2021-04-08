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Русских будет участвовать в выборах губернатора Ульяновской области
Русских будет участвовать в выборах губернатора Ульяновской области
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что готов участвовать в предстоящих губернаторских выборах. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T21:23
2021-04-08T21:23
2021-04-08T22:08
сергей морозов (политик)
кпрф
госдума рф
алексей русских
ульяновская область
политика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что готов участвовать в предстоящих губернаторских выборах.Он также отметил, что намерен привлекать новых инвесторов в регион, а в своей работе будет "опираться на лучшие кадры региона".В четверг ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Госдуму. Президент России Владимир Путин принял его отставку и назначил врио губернатора региона Русских. Позднее глава государства провел с ним встречу в режиме видеоконференции.Русских родился в 1968 году в Ижевске (Удмуртия). В 2007-2018 годах был депутатом Госдумы от КПРФ. С 2018 года - сенатор от Подмосковья.
https://ria.ru/20210408/gubernator-1727422313.html
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сергей морозов (политик), кпрф, госдума рф, алексей русских, ульяновская область, политика