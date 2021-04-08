https://ria.ru/20210408/russkikh-1727445325.html

Русских будет участвовать в выборах губернатора Ульяновской области

Русских будет участвовать в выборах губернатора Ульяновской области

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что готов участвовать в предстоящих губернаторских выборах. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T21:23

2021-04-08T21:23

2021-04-08T22:08

сергей морозов (политик)

кпрф

госдума рф

алексей русских

ульяновская область

политика

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что готов участвовать в предстоящих губернаторских выборах.Он также отметил, что намерен привлекать новых инвесторов в регион, а в своей работе будет "опираться на лучшие кадры региона".В четверг ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Госдуму. Президент России Владимир Путин принял его отставку и назначил врио губернатора региона Русских. Позднее глава государства провел с ним встречу в режиме видеоконференции.Русских родился в 1968 году в Ижевске (Удмуртия). В 2007-2018 годах был депутатом Госдумы от КПРФ. С 2018 года - сенатор от Подмосковья.

https://ria.ru/20210408/gubernator-1727422313.html

ульяновская область

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сергей морозов (политик), кпрф, госдума рф, алексей русских, ульяновская область, политика