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Младенец в липецком роддоме едва не лишился руки
Младенец в липецком роддоме едва не лишился руки
Прокуратура нашла многочисленные нарушения в работе перинатального центра Липецка, которые привели к тому, что новорожденная девочка едва не лишилась руки из-за РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:35
2021-04-08T12:35
2021-04-08T12:52
липецк
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Прокуратура нашла многочисленные нарушения в работе перинатального центра Липецка, которые привели к тому, что новорожденная девочка едва не лишилась руки из-за катетера, сообщает надзорное ведомство региона.В середине марта на липецком портале GOROD48 появилась информация, что в областном перинатальном центре одной из двух девочек-близняшек едва не ампутировали руку. Отец ребенка предположил, что это могло произойти после того, как из руки находившейся в реанимации новорожденной длительное время не вынимали катетер. Со слов отца, которые приводило издание, на месте установки катетера у ребенка начался некроз. Прокуратура начала проверку изложенных в публикации обстоятельств.По результатам проверки в отношении должностного лица Липецкого областного перинатального центра возбуждено административное дело по статье "осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением, если такое разрешение обязательно". Санкция данной статьи предусматривает для должностных лиц штраф до 25 тысяч рублей."В адрес главного врача перинатального центра внесено представление", - информирует прокуратура.
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липецк, происшествия
ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости.
Прокуратура нашла многочисленные нарушения в работе перинатального центра Липецка
, которые привели к тому, что новорожденная девочка едва не лишилась руки из-за катетера, сообщает надзорное ведомство региона.
В середине марта на липецком портале GOROD48 появилась информация, что в областном перинатальном центре одной из двух девочек-близняшек едва не ампутировали руку. Отец ребенка предположил, что это могло произойти после того, как из руки находившейся в реанимации новорожденной длительное время не вынимали катетер. Со слов отца, которые приводило издание, на месте установки катетера у ребенка начался некроз. Прокуратура начала проверку изложенных в публикации обстоятельств.
"Были выявлены нарушения федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", а также условий лицензии на право осуществления медицинской деятельности, выразившиеся в отсутствии своевременного квалифицированного обследования и лечения ребенка, ненадлежащем ведении медицинской документации, отсутствии надлежащего внутреннего контроля за качеством, обоснованностью и эффективностью лечебно-диагностических мероприятий", - говорится в сообщении.
По результатам проверки в отношении должностного лица Липецкого областного перинатального центра возбуждено административное дело по статье "осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением, если такое разрешение обязательно". Санкция данной статьи предусматривает для должностных лиц штраф до 25 тысяч рублей.
"В адрес главного врача перинатального центра внесено представление", - информирует прокуратура.