https://ria.ru/20210408/ruka-1727349564.html

Младенец в липецком роддоме едва не лишился руки

Младенец в липецком роддоме едва не лишился руки

Прокуратура нашла многочисленные нарушения в работе перинатального центра Липецка, которые привели к тому, что новорожденная девочка едва не лишилась руки из-за РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:35

2021-04-08T12:35

2021-04-08T12:52

липецк

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Прокуратура нашла многочисленные нарушения в работе перинатального центра Липецка, которые привели к тому, что новорожденная девочка едва не лишилась руки из-за катетера, сообщает надзорное ведомство региона.В середине марта на липецком портале GOROD48 появилась информация, что в областном перинатальном центре одной из двух девочек-близняшек едва не ампутировали руку. Отец ребенка предположил, что это могло произойти после того, как из руки находившейся в реанимации новорожденной длительное время не вынимали катетер. Со слов отца, которые приводило издание, на месте установки катетера у ребенка начался некроз. Прокуратура начала проверку изложенных в публикации обстоятельств.По результатам проверки в отношении должностного лица Липецкого областного перинатального центра возбуждено административное дело по статье "осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением, если такое разрешение обязательно". Санкция данной статьи предусматривает для должностных лиц штраф до 25 тысяч рублей."В адрес главного врача перинатального центра внесено представление", - информирует прокуратура.

https://ria.ru/20210226/rebenok-1599187389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецк, происшествия