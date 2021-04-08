https://ria.ru/20210408/rubl-1727262883.html

Обвал начался: рубль устремился к отметке 80

Обвал начался: рубль устремился к отметке 80

Российская валюта резко подешевела, курс доллара превысил 78 рублей, евро — 92. Все дело в обострении ситуации на востоке Украины и угрозе отключения от... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T08:00

2021-04-08T08:00

2021-04-08T08:09

россия

курс рубля

санкции

swift

дмитрий песков

москва

сша

евро

доллар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704058_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_1b684cb9ec18dcf1a3f4ee7c674755bf.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российская валюта резко подешевела, курс доллара превысил 78 рублей, евро — 92. Все дело в обострении ситуации на востоке Украины и угрозе отключения от глобальной платежной системы SWIFT. Насколько вероятен обвал до 80, почему не помогает дорожающая нефть и как ускорение инфляции повлияет на политику ЦБ — в материале РИА Новости. Резкое падениеАпрель рубль начал с укрепления, однако спустя неделю резко просел. Доллар — больше 78 впервые за пять месяцев, евро — 92. А ведь нефть котируется на докризисном уровне. Возобладала геополитика — все ждут возобновления боевых действий в Донбассе и очередных санкций, включая отключение от международной системы межбанковских платежей SWIFT и запрет на инвестиции в госдолг.В середине марта стало известно, что Вашингтон и Лондон хотят усилить давление на Москву — в частности, лишить российские облигации федерального займа доступа к западным инвесторам. Здесь выделяют два возможных сценария: первый — запрет на все ОФЗ, в том числе уже приобретенные, второй — лишь на покупку новых. Полное эмбарго — наиболее жесткий вариант. Отключение от SWIFT тоже не сулит ничего хорошего. К системе подключены все банки, Россия — в тройке крупнейших пользователей этой глобальной платежной системы. В Кремле заявили: мы никому не угрожаем, вооруженные силы "находятся там, на территории России, где это признано необходимым и целесообразным". Пустые разговорыПока эксперты все же склоняются к тому, что самые жесткие ограничения не введут. Во-первых, санкции против госдолга на практике не произведут существенного эффекта. Россия уже не нуждается в иностранных капиталах для финансирования бюджетного дефицита, отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик компании "Открытие Брокер". Отключение от SWIFT неприятнее, но и на это США едва ли решатся. Тем не менее инвесторы учитывают эти риски и спешат избавиться от российских активов, которые, как и активы любых развивающихся рынков, не считаются консервативными инструментами. Происходит так называемое бегство капитала в качество — в наиболее безопасные инвестиции. Тому свидетельство — сокращение доли иностранных держателей ОФЗ и рост процентных ставок. Рубль, соответственно, слабеет.Все под контролемВ Кремле отреагировали на очередное удешевление национальной валюты."Наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем. <…> Нагнетание напряженности в непосредственной близости от границ — это фактор, который имеет скорее негативное эмоциональное воздействие на рынки. Это, к сожалению, обычная практика", — объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Внимание на инфляциюНа заседании совета директоров 19 марта ЦБ повысил ключевую ставку до 4,5 процента годовых. К февралю инфляция в годовом выражении поднялась до 5,7 процента. Это результат ослабления рубля и глобального подорожания сельскохозяйственной продукции. Сказалась и отмена коронавирусных ограничений с последовавшим всплеском потребительского спроса. Необходимость сдержать цены на товары и услуги — главный мотив последних решений регулятора. "Усилилось инфляционное давление, повысились проинфляционные риски. В этих условиях мы начинаем возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. Это позволит вернуть годовую инфляцию к нашей цели вблизи четырех процентов в первом полугодии 2022 года", — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В курс ниже 70 рублей за доллар рынок уже слабо верит. Как отмечает главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян, с вероятностью 70 процентов ставку поднимут еще на полпроцента. Однако если рубль нацелится на значения выше 80-ти за доллар, инфляционные ожидания вырастут, и регулятору придется резко ужесточить денежную политику.

https://ria.ru/20210407/donbass-1727255413.html

https://ria.ru/20210318/sanktsii-1601511445.html

https://ria.ru/20210320/stavka-1602055421.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курс рубля, санкции, swift, дмитрий песков, москва, сша, евро, доллар, экономика