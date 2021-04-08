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Обвал начался: рубль устремился к отметке 80
Обвал начался: рубль устремился к отметке 80
Российская валюта резко подешевела, курс доллара превысил 78 рублей, евро — 92. Все дело в обострении ситуации на востоке Украины и угрозе отключения от... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T08:00
2021-04-08T08:09
россия
курс рубля
санкции
swift
дмитрий песков
москва
сша
евро
доллар
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российская валюта резко подешевела, курс доллара превысил 78 рублей, евро — 92. Все дело в обострении ситуации на востоке Украины и угрозе отключения от глобальной платежной системы SWIFT. Насколько вероятен обвал до 80, почему не помогает дорожающая нефть и как ускорение инфляции повлияет на политику ЦБ — в материале РИА Новости. Резкое падениеАпрель рубль начал с укрепления, однако спустя неделю резко просел. Доллар — больше 78 впервые за пять месяцев, евро — 92. А ведь нефть котируется на докризисном уровне. Возобладала геополитика — все ждут возобновления боевых действий в Донбассе и очередных санкций, включая отключение от международной системы межбанковских платежей SWIFT и запрет на инвестиции в госдолг.В середине марта стало известно, что Вашингтон и Лондон хотят усилить давление на Москву — в частности, лишить российские облигации федерального займа доступа к западным инвесторам. Здесь выделяют два возможных сценария: первый — запрет на все ОФЗ, в том числе уже приобретенные, второй — лишь на покупку новых. Полное эмбарго — наиболее жесткий вариант. Отключение от SWIFT тоже не сулит ничего хорошего. К системе подключены все банки, Россия — в тройке крупнейших пользователей этой глобальной платежной системы. В Кремле заявили: мы никому не угрожаем, вооруженные силы "находятся там, на территории России, где это признано необходимым и целесообразным". Пустые разговорыПока эксперты все же склоняются к тому, что самые жесткие ограничения не введут. Во-первых, санкции против госдолга на практике не произведут существенного эффекта. Россия уже не нуждается в иностранных капиталах для финансирования бюджетного дефицита, отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик компании "Открытие Брокер". Отключение от SWIFT неприятнее, но и на это США едва ли решатся. Тем не менее инвесторы учитывают эти риски и спешат избавиться от российских активов, которые, как и активы любых развивающихся рынков, не считаются консервативными инструментами. Происходит так называемое бегство капитала в качество — в наиболее безопасные инвестиции. Тому свидетельство — сокращение доли иностранных держателей ОФЗ и рост процентных ставок. Рубль, соответственно, слабеет.Все под контролемВ Кремле отреагировали на очередное удешевление национальной валюты."Наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем. &lt;…&gt; Нагнетание напряженности в непосредственной близости от границ — это фактор, который имеет скорее негативное эмоциональное воздействие на рынки. Это, к сожалению, обычная практика", — объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Внимание на инфляциюНа заседании совета директоров 19 марта ЦБ повысил ключевую ставку до 4,5 процента годовых. К февралю инфляция в годовом выражении поднялась до 5,7 процента. Это результат ослабления рубля и глобального подорожания сельскохозяйственной продукции. Сказалась и отмена коронавирусных ограничений с последовавшим всплеском потребительского спроса. Необходимость сдержать цены на товары и услуги — главный мотив последних решений регулятора. "Усилилось инфляционное давление, повысились проинфляционные риски. В этих условиях мы начинаем возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. Это позволит вернуть годовую инфляцию к нашей цели вблизи четырех процентов в первом полугодии 2022 года", — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В курс ниже 70 рублей за доллар рынок уже слабо верит. Как отмечает главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян, с вероятностью 70 процентов ставку поднимут еще на полпроцента. Однако если рубль нацелится на значения выше 80-ти за доллар, инфляционные ожидания вырастут, и регулятору придется резко ужесточить денежную политику.
https://ria.ru/20210407/donbass-1727255413.html
https://ria.ru/20210318/sanktsii-1601511445.html
https://ria.ru/20210320/stavka-1602055421.html
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россия, курс рубля, санкции, swift, дмитрий песков, москва, сша, евро, доллар, экономика

Обвал начался: рубль устремился к отметке 80

08:00 08.04.2021 (обновлено: 08:09 08.04.2021)
 
© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российская валюта резко подешевела, курс доллара превысил 78 рублей, евро — 92. Все дело в обострении ситуации на востоке Украины и угрозе отключения от глобальной платежной системы SWIFT. Насколько вероятен обвал до 80, почему не помогает дорожающая нефть и как ускорение инфляции повлияет на политику ЦБ — в материале РИА Новости.

Резкое падение

Апрель рубль начал с укрепления, однако спустя неделю резко просел. Доллар — больше 78 впервые за пять месяцев, евро — 92. А ведь нефть котируется на докризисном уровне. Возобладала геополитика — все ждут возобновления боевых действий в Донбассе и очередных санкций, включая отключение от международной системы межбанковских платежей SWIFT и запрет на инвестиции в госдолг.
В середине марта стало известно, что Вашингтон и Лондон хотят усилить давление на Москву — в частности, лишить российские облигации федерального займа доступа к западным инвесторам. Здесь выделяют два возможных сценария: первый — запрет на все ОФЗ, в том числе уже приобретенные, второй — лишь на покупку новых. Полное эмбарго — наиболее жесткий вариант.
Отключение от SWIFT тоже не сулит ничего хорошего. К системе подключены все банки, Россия — в тройке крупнейших пользователей этой глобальной платежной системы.

"Рынку не понравилась проверка боеготовности российской армии. Возобновление войны в Донбассе — это новый каскад западных санкций и однозначный триггер для покупки валюты", — указывает финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

В Кремле заявили: мы никому не угрожаем, вооруженные силы "находятся там, на территории России, где это признано необходимым и целесообразным".
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Пустые разговоры

Пока эксперты все же склоняются к тому, что самые жесткие ограничения не введут. Во-первых, санкции против госдолга на практике не произведут существенного эффекта. Россия уже не нуждается в иностранных капиталах для финансирования бюджетного дефицита, отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик компании "Открытие Брокер". Отключение от SWIFT неприятнее, но и на это США едва ли решатся.

"Внешний долг страны — около 450 миллиардов долларов. Отключение от SWIFT может стать форс-мажорным обстоятельством для блокировки платежей, а это уже прямой и весьма ощутимый ущерб финансовым организациям Европы и США. Кроме того, подобные действия спровоцируют на быструю адаптацию к альтернативным системам и поспособствуют дальнейшей деградации доллара в международном товарно-денежном обмене", — поясняет аналитик.

Тем не менее инвесторы учитывают эти риски и спешат избавиться от российских активов, которые, как и активы любых развивающихся рынков, не считаются консервативными инструментами. Происходит так называемое бегство капитала в качество — в наиболее безопасные инвестиции. Тому свидетельство — сокращение доли иностранных держателей ОФЗ и рост процентных ставок. Рубль, соответственно, слабеет.
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Все под контролем

В Кремле отреагировали на очередное удешевление национальной валюты.
"Наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем. <…> Нагнетание напряженности в непосредственной близости от границ — это фактор, который имеет скорее негативное эмоциональное воздействие на рынки. Это, к сожалению, обычная практика", — объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Эксперты в то же время не исключают, что из-за Украины риски усилятся и рубль продолжит падение к 80-ти за доллар. Это ускорит инфляцию. И повлияет на денежно-кредитную политику Банка России.

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Жесткое решение: почему ЦБ внезапно поднял ключевую ставку

Внимание на инфляцию

На заседании совета директоров 19 марта ЦБ повысил ключевую ставку до 4,5 процента годовых. К февралю инфляция в годовом выражении поднялась до 5,7 процента. Это результат ослабления рубля и глобального подорожания сельскохозяйственной продукции. Сказалась и отмена коронавирусных ограничений с последовавшим всплеском потребительского спроса. Необходимость сдержать цены на товары и услуги — главный мотив последних решений регулятора.
"Усилилось инфляционное давление, повысились проинфляционные риски. В этих условиях мы начинаем возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. Это позволит вернуть годовую инфляцию к нашей цели вблизи четырех процентов в первом полугодии 2022 года", — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
В курс ниже 70 рублей за доллар рынок уже слабо верит. Как отмечает главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян, с вероятностью 70 процентов ставку поднимут еще на полпроцента. Однако если рубль нацелится на значения выше 80-ти за доллар, инфляционные ожидания вырастут, и регулятору придется резко ужесточить денежную политику.
 
Россиякурс рубляСанкцииSWIFTДмитрий ПесковМоскваСШАевродолларЭкономика
 
 
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