Роуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить с 2022 года
12:39 08.04.2021 (обновлено: 20:59 08.04.2021)
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва и Минск планируют пройти все межгосударственные процедуры и подготовить все необходимые документы по отмене роуминга к 1 июля, а полностью отменить его с 1 января 2022 года, сообщили РИА Новости в посольстве Белоруссии в РФ.
"Не позднее 1 июля планируется подготовить и подписать необходимые межправсоглашения и пройти все внутригосударственные процедуры, чтобы уже с 1 января 2022 года полностью отменить роуминг между Россией и Белоруссией", - сказали РИА Новости в посольстве Белоруссии в Москве.
Ранее госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по итогам заседания Группы высокого уровня сообщил, что Россия и Белоруссия должны прийти к отмене роуминга к концу года, продолжат работу по этому вопросу.
Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.
Работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.
Эта "дорожная карта" была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года.
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