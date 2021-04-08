https://ria.ru/20210408/rouming-1727350434.html

Роуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить с 2022 года

Роуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить с 2022 года

Москва и Минск планируют пройти все межгосударственные процедуры и подготовить все необходимые документы по отмене роуминга к 1 июля, а полностью отменить его с РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:39

2021-04-08T12:39

2021-04-08T20:59

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

москва

минск

белоруссия

общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва и Минск планируют пройти все межгосударственные процедуры и подготовить все необходимые документы по отмене роуминга к 1 июля, а полностью отменить его с 1 января 2022 года, сообщили РИА Новости в посольстве Белоруссии в РФ.Ранее госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по итогам заседания Группы высокого уровня сообщил, что Россия и Белоруссия должны прийти к отмене роуминга к концу года, продолжат работу по этому вопросу.Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.Работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.Эта "дорожная карта" была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года.

https://ria.ru/20210407/rouming-1727277648.html

https://ria.ru/20210406/lukashenko-1604418659.html

россия

москва

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, минск, белоруссия, общество