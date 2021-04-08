https://ria.ru/20210408/resignation-1727373396.html
Губернатор Ульяновской области Морозов объявил об отставке
Губернатор Ульяновской области Морозов объявил об отставке
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что подал президенту прошение о своей добровольной отставке. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:23
2021-04-08T14:23
2021-04-08T14:23
дума
сергей морозов (политик)
единая россия
ульяновская область
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что подал президенту прошение о своей добровольной отставке.В видеообращении главы региона говорится, что он планирует полностью "сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне"."Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", — добавил Морозов.Он возглавлял Ульяновскую область с 2005 года и по времени пребывания на посту главы региона является старейшим губернатором в России.В пресс-службе правительства области уточнили, что Морозов будет продолжать работу до опубликования указа президента об отставке главы региона.Полномочия Морозова на посту губернатора истекают в этом году.Комментируя планы чиновника баллотироваться в Думу, заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов сообщил РИА Новости, что решения о его включении в федеральный список партии пока нет, "обсуждаются разные варианты". Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас Морозов может избираться только от ЕР, так как является ее членом.
https://ria.ru/20210408/morozov-1727362805.html
дума
ульяновская область
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РИА Новости
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Сергей Морозов о причинах отставки: "Мир быстро меняется, пришло время молодых команд"
"Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы": Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку.
2021-04-08T14:23
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PT2M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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дума, сергей морозов (политик), единая россия, ульяновская область
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
сообщил, что подал президенту прошение о своей добровольной отставке.
В видеообращении главы региона говорится, что он планирует полностью "сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне".
"Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", — добавил Морозов.
Он возглавлял Ульяновскую область с 2005 года и по времени пребывания на посту главы региона является старейшим губернатором в России.
В пресс-службе правительства области уточнили, что Морозов будет продолжать работу до опубликования указа президента об отставке главы региона.
Полномочия Морозова на посту губернатора истекают в этом году.
Комментируя планы чиновника баллотироваться в Думу, заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов
сообщил РИА Новости, что решения о его включении в федеральный список партии пока нет, "обсуждаются разные варианты".
Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас Морозов может избираться только от ЕР
, так как является ее членом.