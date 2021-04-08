https://ria.ru/20210408/resignation-1727373396.html

Губернатор Ульяновской области Морозов объявил об отставке

Губернатор Ульяновской области Морозов объявил об отставке

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что подал президенту прошение о своей добровольной отставке. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:23

2021-04-08T14:23

2021-04-08T14:23

дума

сергей морозов (политик)

единая россия

ульяновская область

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что подал президенту прошение о своей добровольной отставке.В видеообращении главы региона говорится, что он планирует полностью "сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне"."Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", — добавил Морозов.Он возглавлял Ульяновскую область с 2005 года и по времени пребывания на посту главы региона является старейшим губернатором в России.В пресс-службе правительства области уточнили, что Морозов будет продолжать работу до опубликования указа президента об отставке главы региона.Полномочия Морозова на посту губернатора истекают в этом году.Комментируя планы чиновника баллотироваться в Думу, заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов сообщил РИА Новости, что решения о его включении в федеральный список партии пока нет, "обсуждаются разные варианты". Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас Морозов может избираться только от ЕР, так как является ее членом.

https://ria.ru/20210408/morozov-1727362805.html

дума

ульяновская область

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Сергей Морозов о причинах отставки: "Мир быстро меняется, пришло время молодых команд" "Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы": Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. 2021-04-08T14:23 true PT2M17S

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дума, сергей морозов (политик), единая россия, ульяновская область