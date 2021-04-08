https://ria.ru/20210408/rekord-1727338714.html

В Польше за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

В Польше за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Рекордное число пациентов с коронавирусом скончались в Польше за сутки, сообщает министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:49

2021-04-08T11:49

2021-04-08T11:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

польша

в мире

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ВАРШАВА, 8 апр - РИА Новости. Рекордное число пациентов с коронавирусом скончались в Польше за сутки, сообщает министерство здравоохранения республики.В последнее время в Польше резко выросло количество ежедневно выявляемых носителей коронавируса. В прошлый четверг в стране был выявлен 35 251 случай COVID-19, что стало наивысшим показателем с начала пандемии.За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 27 887 человек. Общее количество случаев заражения в Польше с начала пандемии составило 2 499 507.За последние сутки скончались 954 пациента с коронавирусом, общее число летальных случаев в стране выросло до 56 659.Несмотря на относительное снижение скорости распространения коронавирусной инфекции, в польских госпиталях растет число пациентов с COVID-19. По последним данным, в стране госпитализированы 34 864 человека с коронавирусом (34 691 по состоянию на среду), 3 362 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (3 342 в среду). 433 346 человека (более 1,1% от населения страны) находятся на карантине, 2 076 504 выздоровели.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши объявило общенациональный карантин. На всей территории страны введен режим локдауна. С конца марта на две недели введены дополнительные ограничения. Недавно их продлили до 18 апреля. В стране закрыты торговые объекты, кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны могут работать только навынос, все школьники перешли на удаленный формат обучения, закрыты отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек, ношение масок обязательно в том числе на улице.

https://ria.ru/20210407/koronavirus-1727184328.html

https://ria.ru/20210408/koronavirus-1727304227.html

польша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, польша, в мире