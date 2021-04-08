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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210408/rekord-1727338714.html
В Польше за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
В Польше за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Рекордное число пациентов с коронавирусом скончались в Польше за сутки, сообщает министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:49
2021-04-08T11:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
польша
в мире
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ВАРШАВА, 8 апр - РИА Новости. Рекордное число пациентов с коронавирусом скончались в Польше за сутки, сообщает министерство здравоохранения республики.В последнее время в Польше резко выросло количество ежедневно выявляемых носителей коронавируса. В прошлый четверг в стране был выявлен 35 251 случай COVID-19, что стало наивысшим показателем с начала пандемии.За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 27 887 человек. Общее количество случаев заражения в Польше с начала пандемии составило 2 499 507.За последние сутки скончались 954 пациента с коронавирусом, общее число летальных случаев в стране выросло до 56 659.Несмотря на относительное снижение скорости распространения коронавирусной инфекции, в польских госпиталях растет число пациентов с COVID-19. По последним данным, в стране госпитализированы 34 864 человека с коронавирусом (34 691 по состоянию на среду), 3 362 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (3 342 в среду). 433 346 человека (более 1,1% от населения страны) находятся на карантине, 2 076 504 выздоровели.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши объявило общенациональный карантин. На всей территории страны введен режим локдауна. С конца марта на две недели введены дополнительные ограничения. Недавно их продлили до 18 апреля. В стране закрыты торговые объекты, кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны могут работать только навынос, все школьники перешли на удаленный формат обучения, закрыты отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек, ношение масок обязательно в том числе на улице.
https://ria.ru/20210407/koronavirus-1727184328.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, польша, в мире

В Польше за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

11:49 08.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 8 апр - РИА Новости. Рекордное число пациентов с коронавирусом скончались в Польше за сутки, сообщает министерство здравоохранения республики.
В последнее время в Польше резко выросло количество ежедневно выявляемых носителей коронавируса. В прошлый четверг в стране был выявлен 35 251 случай COVID-19, что стало наивысшим показателем с начала пандемии.
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За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 27 887 человек. Общее количество случаев заражения в Польше с начала пандемии составило 2 499 507.
За последние сутки скончались 954 пациента с коронавирусом, общее число летальных случаев в стране выросло до 56 659.
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Несмотря на относительное снижение скорости распространения коронавирусной инфекции, в польских госпиталях растет число пациентов с COVID-19. По последним данным, в стране госпитализированы 34 864 человека с коронавирусом (34 691 по состоянию на среду), 3 362 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (3 342 в среду). 433 346 человека (более 1,1% от населения страны) находятся на карантине, 2 076 504 выздоровели.
Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши объявило общенациональный карантин. На всей территории страны введен режим локдауна. С конца марта на две недели введены дополнительные ограничения. Недавно их продлили до 18 апреля. В стране закрыты торговые объекты, кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны могут работать только навынос, все школьники перешли на удаленный формат обучения, закрыты отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек, ношение масок обязательно в том числе на улице.
 
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