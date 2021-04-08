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Ученые рассказали об итогах эксперимента по поиску рака с помощью крыс
Ученые рассказали об итогах эксперимента по поиску рака с помощью крыс
Протестированная в Новгородской области в декабре 2020 года технология обнаружения заболеваний из выдыхаемого пациентами воздуха с помощью погруженных в наркоз... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T22:53
2021-04-08T22:53
россия
фонд перспективных исследований
южный федеральный университет
великий новгород
новгородская область
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Протестированная в Новгородской области в декабре 2020 года технология обнаружения заболеваний из выдыхаемого пациентами воздуха с помощью погруженных в наркоз крыс, показала свою эффективность, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований."В Великом Новгороде подведены итоги очередного этапа апробации технологии биогибридного скрининга социально-значимых заболеваний. В эксперименте, который проводился в Новгородской области в декабре 2020 года, индивидуально обследован 1761 доброволец. В ходе дополнительного обследования с использованием классических методов диагностики ранние стадии онкозаболеваний подтверждены более чем у 70 процентов пациентов, отнесенных к группе риска по результатам скрининга", - сказали в Фонде.Там сообщили, что у добровольцев определяли наличие или отсутствие риска рака легкого, рака желудка и сахарного диабета. Пробы выдыхаемого воздуха анализировались с помощью биогибридного аппаратно-программного комплекса, его сенсорный элемент - погруженная в состояние наркоза крыса с внедренной в обонятельный мозг матрицей микроэлектродов. Полученные данные передавались на сервер Южного федерального университета, где их обрабатывала нейросеть.Риск онкозаболеваний выявлен у 77 добровольцев, которые по результатам скрининга были направлены на дополнительное обследование. В результате по группе риска "рак легких" заболевание в ранних стадиях подтверждено у 71 процента пациентов, по группе риска "рак желудка" - у 77 процентов направленных на дообследование добровольцев. Сахарный диабет подтвержден у 100 процентов добровольцев, отнесенных к группе риска по данному заболеванию.Биогибридная сенсорная технология скрининга социально значимых заболеваний разработана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований, Южного федерального университета и Национального медицинского исследовательского центра онкологии (Ростов-на Дону).Технология была создана в 2016-2019 годах. В 2020-2021 годах в рамках проекта также создан биотехнический чип для выявления веществ в воздухе, не видимых другими существующими приборами. Технология разработана учеными Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Приволжского исследовательского медицинского университета.Чип представляет собой систему, состоящую из живых клеток, покрытых обонятельными рецепторами к детектируемым целевым веществам и технического устройства для оптической регистрации их состояния.
https://ria.ru/20210406/myasnikov-1727079254.html
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россия, фонд перспективных исследований, южный федеральный университет, великий новгород, новгородская область

Ученые рассказали об итогах эксперимента по поиску рака с помощью крыс

22:53 08.04.2021
 
© Depositphotos / ots-photoЧерная крыса на улице
Черная крыса на улице - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Depositphotos / ots-photo
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Протестированная в Новгородской области в декабре 2020 года технология обнаружения заболеваний из выдыхаемого пациентами воздуха с помощью погруженных в наркоз крыс, показала свою эффективность, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований.
Великом Новгороде подведены итоги очередного этапа апробации технологии биогибридного скрининга социально-значимых заболеваний. В эксперименте, который проводился в Новгородской области в декабре 2020 года, индивидуально обследован 1761 доброволец. В ходе дополнительного обследования с использованием классических методов диагностики ранние стадии онкозаболеваний подтверждены более чем у 70 процентов пациентов, отнесенных к группе риска по результатам скрининга", - сказали в Фонде.
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Там сообщили, что у добровольцев определяли наличие или отсутствие риска рака легкого, рака желудка и сахарного диабета. Пробы выдыхаемого воздуха анализировались с помощью биогибридного аппаратно-программного комплекса, его сенсорный элемент - погруженная в состояние наркоза крыса с внедренной в обонятельный мозг матрицей микроэлектродов. Полученные данные передавались на сервер Южного федерального университета, где их обрабатывала нейросеть.
Риск онкозаболеваний выявлен у 77 добровольцев, которые по результатам скрининга были направлены на дополнительное обследование. В результате по группе риска "рак легких" заболевание в ранних стадиях подтверждено у 71 процента пациентов, по группе риска "рак желудка" - у 77 процентов направленных на дообследование добровольцев. Сахарный диабет подтвержден у 100 процентов добровольцев, отнесенных к группе риска по данному заболеванию.
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Биогибридная сенсорная технология скрининга социально значимых заболеваний разработана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований, Южного федерального университета и Национального медицинского исследовательского центра онкологии (Ростов-на Дону).
Технология была создана в 2016-2019 годах. В 2020-2021 годах в рамках проекта также создан биотехнический чип для выявления веществ в воздухе, не видимых другими существующими приборами. Технология разработана учеными Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Приволжского исследовательского медицинского университета.
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Чип представляет собой систему, состоящую из живых клеток, покрытых обонятельными рецепторами к детектируемым целевым веществам и технического устройства для оптической регистрации их состояния.
 
РоссияФонд перспективных исследованийЮжный федеральный университетВеликий НовгородНовгородская область
 
 
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