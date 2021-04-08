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Глава Приамурья поддержал увеличение "подъемных " молодым аграриям
Глава Приамурья поддержал увеличение "подъемных " молодым аграриям
Губернатор Амурской области Василий Орлов поддержал увеличение "подъемных" для молодых аграриев до 800 тысяч рублей, соответствующий проект будет направлен на... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:01
2021-04-08T12:01
2021-04-08T12:01
василий орлов (губернатор)
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поддержал увеличение "подъемных" для молодых аграриев до 800 тысяч рублей, соответствующий проект будет направлен на рассмотрение в законодательное собрание, сообщает правительство региона.Сейчас в Приамурье на предприятия АПК требуются агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи, инженеры-механики, энергетики, бухгалтеры, механизаторы, токари, электрики, работники по уходу за животными.Власти Амурской области в этом году выделили для привлечения молодых специалистов в агропромышленный комплекс 7,3 миллиона рублей, пособия выплачиваются по закону "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области".Чтобы получить материальную поддержку от государства, выпускникам аграрных специальностей нужно успеть трудоустроиться в сельской местности в течение трёх месяцев с момента получения диплома и предоставить в минсельхоз Амурской области необходимые документы для подписания трудового договора. При этом молодой специалист должен проработать в селе не менее пяти лет, на время службы в армии или декретного отпуска право на получение выплат сохраняется.
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василий орлов (губернатор), амурская область, общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр – РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
поддержал увеличение "подъемных" для молодых аграриев до 800 тысяч рублей, соответствующий проект будет направлен на рассмотрение в законодательное собрание, сообщает правительство региона.
"Поскольку в северные районы области молодые специалисты едут неохотно, проект предусматривает различные суммы подъемных для разных территорий. Так, если молодой специалист, закончивший колледж или вуз, отправляется жить и работать в северные районы области, он сможет получить единовременно 800 тысяч рублей, в центральные районы – 400 тысяч рублей, в южные – 200 тысяч рублей", - сказал Орлов, его слова приводятся в сообщении.
Сейчас в Приамурье на предприятия АПК требуются агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи, инженеры-механики, энергетики, бухгалтеры, механизаторы, токари, электрики, работники по уходу за животными.
Власти Амурской области
в этом году выделили для привлечения молодых специалистов в агропромышленный комплекс 7,3 миллиона рублей, пособия выплачиваются по закону "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области".
Чтобы получить материальную поддержку от государства, выпускникам аграрных специальностей нужно успеть трудоустроиться в сельской местности в течение трёх месяцев с момента получения диплома и предоставить в минсельхоз Амурской области необходимые документы для подписания трудового договора. При этом молодой специалист должен проработать в селе не менее пяти лет, на время службы в армии или декретного отпуска право на получение выплат сохраняется.