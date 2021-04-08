https://ria.ru/20210408/priamure-1727340689.html

Глава Приамурья поддержал увеличение "подъемных " молодым аграриям

Глава Приамурья поддержал увеличение "подъемных " молодым аграриям

Губернатор Амурской области Василий Орлов поддержал увеличение "подъемных" для молодых аграриев до 800 тысяч рублей, соответствующий проект будет направлен на... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:01

2021-04-08T12:01

2021-04-08T12:01

василий орлов (губернатор)

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поддержал увеличение "подъемных" для молодых аграриев до 800 тысяч рублей, соответствующий проект будет направлен на рассмотрение в законодательное собрание, сообщает правительство региона.Сейчас в Приамурье на предприятия АПК требуются агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи, инженеры-механики, энергетики, бухгалтеры, механизаторы, токари, электрики, работники по уходу за животными.Власти Амурской области в этом году выделили для привлечения молодых специалистов в агропромышленный комплекс 7,3 миллиона рублей, пособия выплачиваются по закону "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области".Чтобы получить материальную поддержку от государства, выпускникам аграрных специальностей нужно успеть трудоустроиться в сельской местности в течение трёх месяцев с момента получения диплома и предоставить в минсельхоз Амурской области необходимые документы для подписания трудового договора. При этом молодой специалист должен проработать в селе не менее пяти лет, на время службы в армии или декретного отпуска право на получение выплат сохраняется.

https://ria.ru/20210403/priamure-1604088113.html

амурская область

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василий орлов (губернатор), амурская область, общество