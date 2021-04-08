https://ria.ru/20210408/potok-1727391391.html
В ФРГ оценили планы США назначить представителя по "Северному потоку — 2"
В ФРГ оценили планы США назначить представителя по "Северному потоку — 2"
Если новый спецпосланник США должен остановить "Северный поток 2", то переговоры с ним обречены на провал, заявил РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:47
2021-04-08T15:47
2021-04-08T16:03
клаус эрнст
джо байден
европа
северный поток — 2
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сша
в мире
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Если новый спецпосланник США должен остановить "Северный поток 2", то переговоры с ним обречены на провал, заявил РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые").Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток 2", сообщило ранее издание Politico со ссылкой на официальный источник. Роль спецпосланника предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение."Во всяком случае, верно то, что европейская энергетическая политика будет определяться в Европе. Позиция ЕС и федерального правительства Германии здесь по-прежнему ясна. Если перед новым спецпредставителем стоит задача остановить "Северный поток 2", переговоры обречены на провал", - прокомментировал данную ситуацию Эрнст.
https://ria.ru/20210408/potok-1727352907.html
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клаус эрнст, джо байден, европа, северный поток — 2, бундестаг германии, германия, сша, в мире