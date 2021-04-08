https://ria.ru/20210408/potok-1727352907.html

Кремль оценил план США назначить спецпосланника по "Северному потоку — 2"

Кремль оценил план США назначить спецпосланника по "Северному потоку — 2"

Возможное назначение спецпосланника США по "Северному потоку 2" можно назвать вмешательством в чужие дела, проект не имеет отношения к Америке, заявил... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:48

2021-04-08T12:48

2021-04-08T13:38

россия

allseas

nord stream 2 ag

джо байден

германия

северный поток — 2

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Возможное назначение спецпосланника США по "Северному потоку 2" можно назвать вмешательством в чужие дела, проект не имеет отношения к Америке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Издание Politico в среду со ссылкой на официальные лица США сообщило, что Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток 2". Роль спецпосланника была предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение."Этот проект чрезвычайно важен для европейской энергобезопасности и для обеспечения Европы энергоресурсами, но, конечно, подобные спецпредставители по проекту, который не имеют никакого отношения к Соединенным Штатам Америки и который вообще расположен на другом континенте, наверное, очень красноречиво говорит о том, что называется вмешательством во внутренние дела, вмешательством в экономические интересы других стран и так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, на 31 марта недостроенными оставались около 121 километра газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. Вашингтон неоднократно заявлял, что не исключает дальнейших мер против "Северного потока 2".

https://ria.ru/20210408/lavrov-1727317933.html

https://ria.ru/20210405/davlenie-1604242762.html

россия

германия

сша

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россия, allseas, nord stream 2 ag, джо байден, германия, северный поток — 2, дмитрий песков, сша, в мире