Кремль оценил план США назначить спецпосланника по "Северному потоку — 2"
12:48 08.04.2021 (обновлено: 13:38 08.04.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Возможное назначение спецпосланника США по "Северному потоку 2" можно назвать вмешательством в чужие дела, проект не имеет отношения к Америке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Издание Politico в среду со ссылкой на официальные лица США сообщило, что Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток 2". Роль спецпосланника была предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение.
"Этот проект чрезвычайно важен для европейской энергобезопасности и для обеспечения Европы энергоресурсами, но, конечно, подобные спецпредставители по проекту, который не имеют никакого отношения к Соединенным Штатам Америки и который вообще расположен на другом континенте, наверное, очень красноречиво говорит о том, что называется вмешательством во внутренние дела, вмешательством в экономические интересы других стран и так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, на 31 марта недостроенными оставались около 121 километра газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. Вашингтон неоднократно заявлял, что не исключает дальнейших мер против "Северного потока 2".