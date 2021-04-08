Генерал СБУ Вовк предупредил, что Украина потеряет территории из-за НАТО
05:37 08.04.2021 (обновлено: 15:03 08.04.2021)
© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинский военнослужащий на боевых позициях на линии разделения в Донецкой области
Такой результат получился бы в случае участия России во внутриукраинском конфликте и последующего отступления Североатлантического альянса, считает он.
"Все понимают, что без НАТО мы войну нигде не выиграем, если пойдем на эту войну. Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли. Скорее нет <...> Сейчас у нас нет ни Крыма, ни части Донбасса. И мы говорим, что мы должны идти в НАТО <...> Никто нас не возьмет в НАТО, никто нас не будет защищать в такой ситуации в стране, когда у нас нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населенных пунктов страны", — пояснил он.
Генерал-майор подчеркнул, что Украина не способна выиграть войну без участия Североатлантического альянса, однако, утверждает он, эта организация не станет принимать участия в боевых действиях.
"Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: "Извините, мы отступаем". И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области", — сказал Вовк.
7 апреля, 20:33Украинский политолог озвучил неприятную правду для Киева
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил обострение ситуации на востоке страны, и заявил, что Североатлантический альянс — это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Он выразил мнение, что предоставление Украине Плана действий по членству в альянсе "станет настоящим сигналом для России". Зеленский также проинформировал Столтенберга о якобы стягивании Россией войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям. Украинский лидер призвал членов НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.
В разговоре с РИА Новости представитель альянса заявил, что НАТО проводит политику "открытых дверей" по отношению к приему новых членов, но ожидает, что Украина займется внутренними реформами и развитием собственной обороны по стандартам альянса. Также собеседник агентства подчеркнул, что "НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины". Помимо этого, Североатлантический альянс обеспокоен "продолжающейся дестабилизацией России на Восточной Украине, включая ее недавнее военное наращивание и продолжающиеся нарушения режима прекращения огня".
Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие на востоке Украины, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Россия перемещает войска в пределах своей суверенной территории и на свое усмотрение, отмечал пресс-секретарь президента России.
7 апреля, 17:20В НАТО планируют послать России "сильный сигнал"