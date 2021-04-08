https://ria.ru/20210408/postradavshie-1727452797.html
В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Пять человек госпитализированы после ДТП маршрутки и легковушки на автодороге "Волга" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T22:57
2021-04-08T22:57
2021-04-08T22:57
гумвд по московской области
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пять человек госпитализированы после ДТП маршрутки и легковушки на автодороге "Волга" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области."Время 22.00, 5-й километр автодороги М-7 "Волга", столкнулись автомобиль Hyundai и Mercedes, маршрутка, в результате пять человек пострадали и госпитализированы", - сообщили в пресс-службе.На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.
https://ria.ru/20210407/bil-1727236292.html
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гумвд по московской области, московская область (подмосковье), происшествия