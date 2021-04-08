https://ria.ru/20210408/postradavshie-1727452797.html

В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Пять человек госпитализированы после ДТП маршрутки и легковушки на автодороге "Волга" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T22:57

2021-04-08T22:57

2021-04-08T22:57

гумвд по московской области

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пять человек госпитализированы после ДТП маршрутки и легковушки на автодороге "Волга" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области."Время 22.00, 5-й километр автодороги М-7 "Волга", столкнулись автомобиль Hyundai и Mercedes, маршрутка, в результате пять человек пострадали и госпитализированы", - сообщили в пресс-службе.На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.

https://ria.ru/20210407/bil-1727236292.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд по московской области, московская область (подмосковье), происшествия