https://ria.ru/20210408/postradavshaya-1727412693.html

Пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом проведут еще три операции

Пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом проведут еще три операции

Потерпевшей в резонансном ДТП сотруднице Госдумы Марии Артёмовой проведут ещё три операции, рассказал РИА Новости ее адвокат Андрей Князев. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T17:27

2021-04-08T17:27

2021-04-08T17:33

садовое кольцо (москва)

андрей князев

госдума рф

вячеслав володин

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Потерпевшей в резонансном ДТП сотруднице Госдумы Марии Артёмовой проведут ещё три операции, рассказал РИА Новости ее адвокат Андрей Князев.У Артёмовой при поступлении в больницу диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Многочисленные разрывы внутренних органов были прооперировали при поступлении.По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил.Всего по делу несколько пострадавших.По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, одна из них - сотрудник аппарата Госдумы. Женщина сейчас находится в больнице, состояние ее тяжёлое.По данным дептранса Москвы, у виновника ДТП только с начала года более 400 нарушений.Тверской суд Москвы 3 апреля избрал блогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.

https://ria.ru/20210406/vozhdenie-1604429760.html

https://ria.ru/20210316/sovfed-1601443352.html

садовое кольцо (москва)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садовое кольцо (москва), андрей князев, госдума рф, вячеслав володин, москва, происшествия