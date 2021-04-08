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Пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом проведут еще три операции
Пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом проведут еще три операции
Потерпевшей в резонансном ДТП сотруднице Госдумы Марии Артёмовой проведут ещё три операции, рассказал РИА Новости ее адвокат Андрей Князев. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:27
2021-04-08T17:33
садовое кольцо (москва)
андрей князев
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москва
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Потерпевшей в резонансном ДТП сотруднице Госдумы Марии Артёмовой проведут ещё три операции, рассказал РИА Новости ее адвокат Андрей Князев.У Артёмовой при поступлении в больницу диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Многочисленные разрывы внутренних органов были прооперировали при поступлении.По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил.Всего по делу несколько пострадавших.По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, одна из них - сотрудник аппарата Госдумы. Женщина сейчас находится в больнице, состояние ее тяжёлое.По данным дептранса Москвы, у виновника ДТП только с начала года более 400 нарушений.Тверской суд Москвы 3 апреля избрал блогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.
https://ria.ru/20210406/vozhdenie-1604429760.html
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садовое кольцо (москва), андрей князев, госдума рф, вячеслав володин, москва, происшествия

Пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом проведут еще три операции

17:27 08.04.2021 (обновлено: 17:33 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДТП на Смоленской площади в Москве
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Потерпевшей в резонансном ДТП сотруднице Госдумы Марии Артёмовой проведут ещё три операции, рассказал РИА Новости ее адвокат Андрей Князев.
"Ей ещё три операции предстоит на ноги, кости собрать нужно, она пришла в себя, активна насколько это возможно",- сказал собеседник агентства.
У Артёмовой при поступлении в больницу диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Многочисленные разрывы внутренних органов были прооперировали при поступлении.
По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил.
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Всего по делу несколько пострадавших.
По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, одна из них - сотрудник аппарата Госдумы. Женщина сейчас находится в больнице, состояние ее тяжёлое.
По данным дептранса Москвы, у виновника ДТП только с начала года более 400 нарушений.
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Тверской суд Москвы 3 апреля избрал блогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.
 
Садовое кольцо (Москва)Андрей КнязевГосдума РФВячеслав ВолодинМоскваПроисшествия
 
 
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