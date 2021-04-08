https://ria.ru/20210408/posobie-1727298730.html

В России изменили порядок выплаты пособия по безработице

В России изменили порядок выплаты пособия по безработице

В России вступают с силу новые правила выплат пособий по безработице. Об этом говорится в постановлении от 27 марта, опубликованном на сайте правительства. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T06:35

2021-04-08T06:35

2021-04-08T10:22

пособие по безработице

россия

правительство рф

общество

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В России вступают с силу новые правила выплат пособий по безработице. Об этом говорится в постановлении от 27 марта, опубликованном на сайте правительства.Изменения расширяют возможности получения максимальных пособий для некоторых категорий безработных, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в декретном отпуске.Как отмечает пресс-служба правительства, максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное — 1500 рублей. Получать его человек начинает с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания безработным. При этом первые три месяца выплачивается 75 процентов от среднего заработка, но не более 12 130 рублей, а следующие три месяца — 60 процентов, но не более пяти тысяч рублей. Новые правила позволяют урегулировать вопросы начисления пособий, когда период выплат смещается или прерывается. В таких случаях максимальные выплаты будут начисляться не в первые три месяца со дня признания безработным, а в течение трех месяцев в целом, вне зависимости от переносов и перерывов.Прежде всего это касается тех, кто остался без работы из-за ликвидации предприятия или сокращения штата. В первые три месяца они получают не пособие по безработице, а среднюю зарплату по прошлому месту работы. Но из-за этого они затем не могли претендовать на пособие в максимальном размере, так как три месяца с момента признания их безработными уже прошли. Теперь срок получения пособий будут переносить: максимальные выплаты в таких случаях будут начислять с четвертого по шестой месяц безработицы. Кроме того, беременные женщины сталкивались с тем, что первые три месяца безработицы пересекались у них с периодом получения пособия по временной нетрудоспособности по беременности и родам. Теперь же выплаты по безработице будут переноситься на более поздний срок.Переносить выплаты будут и для тех, кого в период получения максимального пособия вызвали на военные сборы (когда они находятся на гособеспечении и не могут получать другие меры соцподдержки).

https://ria.ru/20210331/bezrabotitsa-1603633782.html

https://ria.ru/20210406/matkapital-1604399973.html

https://ria.ru/20210301/deti-1599373324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пособие по безработице, россия, правительство рф, общество