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Путин рассказал о работе над посланием Федеральному собранию
Путин рассказал о работе над посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин сообщил, что работает над посланием Федеральному Собранию вместе со своей администрацией, главой правительства РФ Михаилом... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:29
2021-04-08T14:29
2021-04-08T14:43
россия
михаил мишустин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что работает над посланием Федеральному Собранию вместе со своей администрацией, главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, вице-премьерами и министрами."Как вы знаете, 21 апреля состоится оглашение очередного послания президента Федеральному Собранию. Мы с коллегами некоторыми - с Михаилом Владимировичем (Мишустиным), с его заместителями, министрами некоторыми, с администрацией - уже вместе работаем над этим документом", - заявил Путин в четверг на совещании с кабмином, где подводятся итоги реализации президентских посланий парламенту за 2019 и 2020 годы.Он отметил, что в послании традиционно обозначаются стратегические ориентиры социально-экономического развития страны, а также задачи для совместной работы федеральных органов власти, управленческих команд в регионах и на местах."Я подчеркну, здесь важен именно системный подход, преемственность целей, которые мы перед собой ставим, постоянная настройка тех механизмов, инструментов, которые есть в нашем распоряжении или которые мы с вами создаем для совместной работы", - добавил президент, обращаясь к участникам совещания.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, политика
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
сообщил, что работает над посланием Федеральному Собранию вместе со своей администрацией, главой правительства РФ Михаилом Мишустиным
, вице-премьерами и министрами.
"Как вы знаете, 21 апреля состоится оглашение очередного послания президента Федеральному Собранию. Мы с коллегами некоторыми - с Михаилом Владимировичем (Мишустиным), с его заместителями, министрами некоторыми, с администрацией - уже вместе работаем над этим документом", - заявил Путин в четверг на совещании с кабмином, где подводятся итоги реализации президентских посланий парламенту за 2019 и 2020 годы.
Он отметил, что в послании традиционно обозначаются стратегические ориентиры социально-экономического развития страны, а также задачи для совместной работы федеральных органов власти, управленческих команд в регионах и на местах.
"Я подчеркну, здесь важен именно системный подход, преемственность целей, которые мы перед собой ставим, постоянная настройка тех механизмов, инструментов, которые есть в нашем распоряжении или которые мы с вами создаем для совместной работы", - добавил президент, обращаясь к участникам совещания.