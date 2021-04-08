https://ria.ru/20210408/poslanie-1727374757.html

Путин рассказал о работе над посланием Федеральному собранию

Путин рассказал о работе над посланием Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин сообщил, что работает над посланием Федеральному Собранию вместе со своей администрацией, главой правительства РФ Михаилом... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:29

2021-04-08T14:29

2021-04-08T14:43

россия

михаил мишустин

владимир путин

политика

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что работает над посланием Федеральному Собранию вместе со своей администрацией, главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, вице-премьерами и министрами."Как вы знаете, 21 апреля состоится оглашение очередного послания президента Федеральному Собранию. Мы с коллегами некоторыми - с Михаилом Владимировичем (Мишустиным), с его заместителями, министрами некоторыми, с администрацией - уже вместе работаем над этим документом", - заявил Путин в четверг на совещании с кабмином, где подводятся итоги реализации президентских посланий парламенту за 2019 и 2020 годы.Он отметил, что в послании традиционно обозначаются стратегические ориентиры социально-экономического развития страны, а также задачи для совместной работы федеральных органов власти, управленческих команд в регионах и на местах."Я подчеркну, здесь важен именно системный подход, преемственность целей, которые мы перед собой ставим, постоянная настройка тех механизмов, инструментов, которые есть в нашем распоряжении или которые мы с вами создаем для совместной работы", - добавил президент, обращаясь к участникам совещания.

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россия

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россия, михаил мишустин, владимир путин, политика