https://ria.ru/20210408/pornostudiya-1727410539.html

Полиция пресекла работу пяти порностудий в Петербурге

Полиция пресекла работу пяти порностудий в Петербурге

Сотрудники полиции пресекли деятельность пяти студий в Петербурге, где снимали порнографию, в том числе с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T17:19

2021-04-08T17:19

2021-04-08T17:40

россия

гумвд

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции пресекли деятельность пяти студий в Петербурге, где снимали порнографию, в том числе с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Оперативниками ГУМВД России пресечена деятельность студий, изготавливающих порнографические материалы, в том числе с участием несовершеннолетних. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны 11 человек в возрасте от 20 до 42 лет", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, организатором подпольного бизнеса стал 32-летний житель элитного коттеджного поселка в Ленобласти."В помещениях, предназначенных для изготовления нелегального контента, находились так называемые приват-комнаты, каждая из которых была оснащена программно-аппаратным комплексом для круглосуточной трансляции на просторы сети интернет порнографических материалов. В студиях работали более ста моделей, среди которых молодые девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Контролем за деятельностью студий круглосуточно занимались семь администраторов", - добавляет полицейский главк.Доступ к нелегальному контенту оплачивался электронной валютой. В результате серии обысков по местам жительства работников студий были изъяты 54 мобильных телефона с установленными мессенджерами, 5 станций, обеспечивающих удаленное управление, документация, содержащая должностные инструкции, график и учет рабочего времени моделей.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов", 42-летний помощник организатора задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Остальные десять фигурантов отпущены под подписку о невыезде.

https://ria.ru/20200124/1563830725.html

https://ria.ru/20210227/porno-1599212927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полиция накрыла порностудии в Петербурге В Питере накрыли вебкам-студии. В них работало больше ста моделей — от 18 до 30 лет. Организатором "бизнеса" оказался 32-летний житель элитного коттеджного посёлка в Ленобласти. Он открыл сразу пять подобных студий с приват-комнатами и оборудованием для круглосуточных трансляций. Контент транслировали клиентам на специальных сайтах за деньги. По данным СК, вебкам-сутенёры успели заработать не менее 200 млн рублей. Возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов. 2021-04-08T17:19 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, санкт-петербург, происшествия