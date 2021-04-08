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Полиция пресекла работу пяти порностудий в Петербурге
Полиция пресекла работу пяти порностудий в Петербурге
Сотрудники полиции пресекли деятельность пяти студий в Петербурге, где снимали порнографию, в том числе с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:19
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россия
гумвд
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции пресекли деятельность пяти студий в Петербурге, где снимали порнографию, в том числе с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Оперативниками ГУМВД России пресечена деятельность студий, изготавливающих порнографические материалы, в том числе с участием несовершеннолетних. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны 11 человек в возрасте от 20 до 42 лет", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, организатором подпольного бизнеса стал 32-летний житель элитного коттеджного поселка в Ленобласти."В помещениях, предназначенных для изготовления нелегального контента, находились так называемые приват-комнаты, каждая из которых была оснащена программно-аппаратным комплексом для круглосуточной трансляции на просторы сети интернет порнографических материалов. В студиях работали более ста моделей, среди которых молодые девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Контролем за деятельностью студий круглосуточно занимались семь администраторов", - добавляет полицейский главк.Доступ к нелегальному контенту оплачивался электронной валютой. В результате серии обысков по местам жительства работников студий были изъяты 54 мобильных телефона с установленными мессенджерами, 5 станций, обеспечивающих удаленное управление, документация, содержащая должностные инструкции, график и учет рабочего времени моделей.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов", 42-летний помощник организатора задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Остальные десять фигурантов отпущены под подписку о невыезде.
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353
60
Полиция накрыла порностудии в Петербурге
В Питере накрыли вебкам-студии. В них работало больше ста моделей — от 18 до 30 лет. Организатором "бизнеса" оказался 32-летний житель элитного коттеджного посёлка в Ленобласти. Он открыл сразу пять подобных студий с приват-комнатами и оборудованием для круглосуточных трансляций. Контент транслировали клиентам на специальных сайтах за деньги. По данным СК, вебкам-сутенёры успели заработать не менее 200 млн рублей. Возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов.
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россия, гумвд, санкт-петербург, происшествия

Полиция пресекла работу пяти порностудий в Петербурге

17:19 08.04.2021 (обновлено: 17:40 08.04.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции пресекли деятельность пяти студий в Петербурге, где снимали порнографию, в том числе с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Оперативниками ГУМВД России пресечена деятельность студий, изготавливающих порнографические материалы, в том числе с участием несовершеннолетних. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны 11 человек в возрасте от 20 до 42 лет", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, организатором подпольного бизнеса стал 32-летний житель элитного коттеджного поселка в Ленобласти.
"В помещениях, предназначенных для изготовления нелегального контента, находились так называемые приват-комнаты, каждая из которых была оснащена программно-аппаратным комплексом для круглосуточной трансляции на просторы сети интернет порнографических материалов. В студиях работали более ста моделей, среди которых молодые девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Контролем за деятельностью студий круглосуточно занимались семь администраторов", - добавляет полицейский главк.
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Доступ к нелегальному контенту оплачивался электронной валютой. В результате серии обысков по местам жительства работников студий были изъяты 54 мобильных телефона с установленными мессенджерами, 5 станций, обеспечивающих удаленное управление, документация, содержащая должностные инструкции, график и учет рабочего времени моделей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов", 42-летний помощник организатора задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Остальные десять фигурантов отпущены под подписку о невыезде.
 
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