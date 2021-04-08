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Правительство подготовило поправки в Лесной кодекс
Правительство подготовило поправки в Лесной кодекс
Правительство РФ подготовило поправки в Лесной кодекс, касающиеся учета и оценки лесов, а также направленные на декриминализацию отрасли: даже появление в лесу... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T13:48
2021-04-08T14:08
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
иркутская область
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство РФ подготовило поправки в Лесной кодекс, касающиеся учета и оценки лесов, а также направленные на декриминализацию отрасли: даже появление в лесу "черных лесорубов" с техникой приравняют к заготовке древесины с последующей ответственностью для них, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин."По поручению главы государства подготовлены поправки в Лесной кодекс и законодательство о местном самоуправлении. Они касаются учета и оценки лесов, а также повышения эффективности их использования", - сообщил Мишустин на заседании кабмина в четверг.Он добавил, что законопроект разграничивает полномочия органов власти в сфере лесоустройства как на федеральном уровне, так и на местах, определяет, кто и за что отвечает. При этом все работы будут идти в рамках единого федерального плана, уточнил премьер."Мы также устанавливаем нормы, которые будут стимулировать развитие биржевых торгов по древесине. Продолжаем работу по декриминализации отрасли: теперь даже появление в лесу "черных лесорубов" с соответствующей техникой будет приравниваться к заготовке древесины. Им не удастся уйти от административной ответственности", - указал Мишустин.Премьер добавил, что правительство также уточнит полномочия природоохранных ведомств по защите особо охраняемых территорий от пожаров. В России более 200 таких заповедников, заказников и национальных парков, упомянул он. Обнаружить и вовремя потушить там огонь – непростая задача, без поддержки авиации в этом случае не обойтись, отметил Мишустин."Особенно сложная ситуация, по опыту прошлых лет, складывается в Иркутской области, в Бурятии. Леса на байкальской природной территории горят постоянно. Чтобы повысить эффективность борьбы с пожарами на Байкале дополняем полномочия Рослесхоза - агентство будет отвечать за выполнение авиационных работ по охране лесов на этой территории", - сообщил глава кабмина.
https://ria.ru/20210214/mishustin-1597403645.html
https://ria.ru/20210101/les-1591761808.html
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федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), иркутская область, россия, михаил мишустин, правительство рф, общество

Правительство подготовило поправки в Лесной кодекс

13:48 08.04.2021 (обновлено: 14:08 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство РФ подготовило поправки в Лесной кодекс, касающиеся учета и оценки лесов, а также направленные на декриминализацию отрасли: даже появление в лесу "черных лесорубов" с техникой приравняют к заготовке древесины с последующей ответственностью для них, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
"По поручению главы государства подготовлены поправки в Лесной кодекс и законодательство о местном самоуправлении. Они касаются учета и оценки лесов, а также повышения эффективности их использования", - сообщил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
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Он добавил, что законопроект разграничивает полномочия органов власти в сфере лесоустройства как на федеральном уровне, так и на местах, определяет, кто и за что отвечает. При этом все работы будут идти в рамках единого федерального плана, уточнил премьер.
"Мы также устанавливаем нормы, которые будут стимулировать развитие биржевых торгов по древесине. Продолжаем работу по декриминализации отрасли: теперь даже появление в лесу "черных лесорубов" с соответствующей техникой будет приравниваться к заготовке древесины. Им не удастся уйти от административной ответственности", - указал Мишустин.
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Премьер добавил, что правительство также уточнит полномочия природоохранных ведомств по защите особо охраняемых территорий от пожаров. В России более 200 таких заповедников, заказников и национальных парков, упомянул он. Обнаружить и вовремя потушить там огонь – непростая задача, без поддержки авиации в этом случае не обойтись, отметил Мишустин.
"Особенно сложная ситуация, по опыту прошлых лет, складывается в Иркутской области, в Бурятии. Леса на байкальской природной территории горят постоянно. Чтобы повысить эффективность борьбы с пожарами на Байкале дополняем полномочия Рослесхоза - агентство будет отвечать за выполнение авиационных работ по охране лесов на этой территории", - сообщил глава кабмина.
 
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Иркутская областьРоссияМихаил МишустинПравительство РФОбщество
 
 
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