Правительство подготовило поправки в Лесной кодекс
13:48 08.04.2021 (обновлено: 14:08 08.04.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство РФ подготовило поправки в Лесной кодекс, касающиеся учета и оценки лесов, а также направленные на декриминализацию отрасли: даже появление в лесу "черных лесорубов" с техникой приравняют к заготовке древесины с последующей ответственностью для них, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
"По поручению главы государства подготовлены поправки в Лесной кодекс и законодательство о местном самоуправлении. Они касаются учета и оценки лесов, а также повышения эффективности их использования", - сообщил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
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Он добавил, что законопроект разграничивает полномочия органов власти в сфере лесоустройства как на федеральном уровне, так и на местах, определяет, кто и за что отвечает. При этом все работы будут идти в рамках единого федерального плана, уточнил премьер.
"Мы также устанавливаем нормы, которые будут стимулировать развитие биржевых торгов по древесине. Продолжаем работу по декриминализации отрасли: теперь даже появление в лесу "черных лесорубов" с соответствующей техникой будет приравниваться к заготовке древесины. Им не удастся уйти от административной ответственности", - указал Мишустин.
Премьер добавил, что правительство также уточнит полномочия природоохранных ведомств по защите особо охраняемых территорий от пожаров. В России более 200 таких заповедников, заказников и национальных парков, упомянул он. Обнаружить и вовремя потушить там огонь – непростая задача, без поддержки авиации в этом случае не обойтись, отметил Мишустин.
"Особенно сложная ситуация, по опыту прошлых лет, складывается в Иркутской области, в Бурятии. Леса на байкальской природной территории горят постоянно. Чтобы повысить эффективность борьбы с пожарами на Байкале дополняем полномочия Рослесхоза - агентство будет отвечать за выполнение авиационных работ по охране лесов на этой территории", - сообщил глава кабмина.