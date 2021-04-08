https://ria.ru/20210408/popravki-1727366927.html

Правительство подготовило поправки в Лесной кодекс

Правительство подготовило поправки в Лесной кодекс

Правительство РФ подготовило поправки в Лесной кодекс, касающиеся учета и оценки лесов, а также направленные на декриминализацию отрасли: даже появление в лесу... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T13:48

2021-04-08T13:48

2021-04-08T14:08

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

иркутская область

россия

михаил мишустин

правительство рф

общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство РФ подготовило поправки в Лесной кодекс, касающиеся учета и оценки лесов, а также направленные на декриминализацию отрасли: даже появление в лесу "черных лесорубов" с техникой приравняют к заготовке древесины с последующей ответственностью для них, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин."По поручению главы государства подготовлены поправки в Лесной кодекс и законодательство о местном самоуправлении. Они касаются учета и оценки лесов, а также повышения эффективности их использования", - сообщил Мишустин на заседании кабмина в четверг.Он добавил, что законопроект разграничивает полномочия органов власти в сфере лесоустройства как на федеральном уровне, так и на местах, определяет, кто и за что отвечает. При этом все работы будут идти в рамках единого федерального плана, уточнил премьер."Мы также устанавливаем нормы, которые будут стимулировать развитие биржевых торгов по древесине. Продолжаем работу по декриминализации отрасли: теперь даже появление в лесу "черных лесорубов" с соответствующей техникой будет приравниваться к заготовке древесины. Им не удастся уйти от административной ответственности", - указал Мишустин.Премьер добавил, что правительство также уточнит полномочия природоохранных ведомств по защите особо охраняемых территорий от пожаров. В России более 200 таких заповедников, заказников и национальных парков, упомянул он. Обнаружить и вовремя потушить там огонь – непростая задача, без поддержки авиации в этом случае не обойтись, отметил Мишустин."Особенно сложная ситуация, по опыту прошлых лет, складывается в Иркутской области, в Бурятии. Леса на байкальской природной территории горят постоянно. Чтобы повысить эффективность борьбы с пожарами на Байкале дополняем полномочия Рослесхоза - агентство будет отвечать за выполнение авиационных работ по охране лесов на этой территории", - сообщил глава кабмина.

https://ria.ru/20210214/mishustin-1597403645.html

https://ria.ru/20210101/les-1591761808.html

иркутская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), иркутская область, россия, михаил мишустин, правительство рф, общество