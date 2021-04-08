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Президентский полк службы коменданта Московского Кремля ФСО России

Президентский полк службы коменданта Московского Кремля ФСО России

Президентский (кремлевский) полк – уникальная воинская часть, которая решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства,... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T03:21

2021-04-08T03:21

2021-04-08T03:21

россия

президентский полк

москва

справки

безопасность

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Президентский (кремлевский) полк – уникальная воинская часть, которая решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства, сохранности кремлевских ценностей, других важных государственных объектов, участию в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, выделению почетных караулов, несению службы у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.Полк входит в состав в Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ и имеет статус спецслужбы. Подчиняется непосредственно президенту РФ – Верховному Главнокомандующему. Датой рождения Президентского полка считается 8 апреля 1936 года, когда приказом № 122 по гарнизону Московского Кремля Батальон особого назначения был реорганизован в Полк специального назначения. День части отмечается 7 мая. Ежегодно в этот день происходит представление Президентского полка президенту России. История части неразрывно связана с историей страны. После переезда советского правительства из Петрограда (ныне Санкт-Петербург) в Москву в 1918 году службу по охране Кремля несли латышские стрелки, которые подчинялись коменданту Кремля. В сентябре 1918 года на смену латышским стрелкам, отправленным на фронт, из Лефортова в Кремль были передислоцированы пулеметные курсы. В январе 1919 года они были переименованы в Первые московские пулеметные курсы по подготовке командного состава Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). Таким образом, в Кремле была создана школа красных командиров (позднее школа ВЦИК – школа Всероссийского центрального исполнительного комитета). Учащихся школы принято было называть кремлевскими курсантами. На них были возложены задачи охраны и обороны Кремля, обеспечения безопасности руководителей государства и правительства, участия в охранных мероприятиях во время встреч руководителей государства и правительства с представителями зарубежных стран, осуществление пропускного режима и поддержание порядка на территории Кремля. Во время гражданской войны и иностранной интервенции (1918-1922) деятельность школы ВЦИК, кроме караульной службы по охране Кремля, была подчинена интересам фронта. С 1924 года по 1935 год кремлевские курсанты несли службу у входа в Мавзолей Ленина, где по решению Президиума ВЦИК был учрежден почетный пост (в дальнейшем и вплоть до октября 1993 года эта задача была возложена на военнослужащих Полка специального назначения). В связи с необходимостью улучшения процесса подготовки военных кадров в октябре 1935 года школа ВЦИК была переведена с территории Кремля в другое место. Задачи по охране были переданы Батальону особого назначения, который в апреле 1936 года реорганизовали в Полк специального назначения. Полк принимал активное участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). С 25 июня 1941 года по приказу коменданта полк перешел на усиленную охрану и оборону объектов. На кремлевской стене установили круглосуточное дежурство боевых расчетов. Из состава полка были сформированы группы снайперов, которые в общей сложности уничтожили на фронтах более 1200 захватчиков. За время Великой Отечественной войны потери воинов-кремлевцев составили 97 человек. Их имена занесены на памятную доску Арсенала Кремля. Полку вручено Боевое Красное знамя (1944) – символ воинской чести, доблести и славы. Три парадных батальона полка принимали участие в историческом параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.В 1952 году Полк специального назначения преобразовали в Отдельный полк специального назначения. 21 января 1956 года в составе Отдельного полка специального назначения был образован отдельный мотоциклетный взвод, основной задачей которого было обеспечение безопасности главы советского государства и членов правительства, руководителей иностранных государств и делегаций, пребывавших с официальным визитом в СССР, при следовании в Московский Кремль. Мотоциклетный взвод был выделен в самостоятельное подразделение, подчиненное начальнику штаба полка. Взвод расформировали в 1990 году.24 июля 1973 года Отдельный Краснознаменный полк специального назначения переименовали в Отдельный Краснознаменный Кремлевский полк Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. В июле 1976 года в полку была создана рота специального караула. По нумерации она стала первой. 1-я рота выполняла задачи почетного караула (специального караула) у Мавзолея В.И. Ленина в Москве с декабря 1977 года до октября 1993 года. Кремлевский полк был награжден орденом Красного Знамени (1965) за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны и высокие показатели в боевой и политической подготовке, а также орденом Октябрьской революции (1986) за заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР и достижений высоких результатов в службе. В 1991 году Отдельный Кремлевский полк КГБ СССР был переименован в Отдельный Кремлевский полк Управления охраны при Аппарате Президента СССР. С 1992 года он стал называться Отдельным Кремлевским полком комендатуры Московского Кремля Главного управления охраны Российской Федерации. Непосредственное руководство полком осуществлял начальник Управления службы охраны КГБ СССР, с августа 1991 года – президент СССР, с декабря 1991 года – президент РФ. Указом президента РФ от 20 марта 1993 года Отдельный Краснознаменный Кремлевский полк был преобразован в Президентский полк комендатуры Московского Кремля Главного управления охраны РФ. С того же времени первая рота (Рота специального караула) стала обеспечивать проведение протокольных мероприятий. Кроме того, в соответствии с указом президента РФ от 8 декабря 1997 года выполняет задачи почетного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Москве.В мае 1994 года изменилась организационно-штатная структура полка – основной огневой силой стал мотострелковый батальон, включавший мотострелковые, артиллерийские, зенитные подразделения, а также подразделения обеспечения и обслуживания; вводилась и бронетанковая служба.С 2000 года военнослужащие полка участвуют в инаугурации президента РФ в Большом Кремлевском дворце, они вносят в зал государственные атрибуты и символы президентской власти. 2 сентября 2002 года на основании указа президента РФ в Президентский полк был включен кавалерийский почетный эскорт, созданный на базе 11-го Отдельного казачьего кавалерийского полка. Основной задачей кавалерийского почетного эскорта является обеспечение различных государственных и иных мероприятий и ритуалов. С 2004 года Президентский полк организационно стал входить в службу коменданта Московского Кремля ФСО России.17 сентября 2004 года подразделения полка в составе кавалеристов Кавалерийского почетного эскорта и военнослужащих роты специального караула при участии духовой группы Президентского оркестра службы коменданта Московского Кремля впервые провели церемонию развода конных и пеших караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля. Новый церемониал связал воедино разные эпохи российского воинства. Помимо обязательных элементов развода караулов, включающих в себя торжественное построение, доклад начальнику караула, исполнение военным оркестром фрагмента "Развод", прохождение торжественным маршем в сопровождении оркестра, новый церемониал включил в себя демонстрацию строевых приемов с оружием и элементы "конной карусели", которые сопровождаются исторической российской военной музыкой. В церемонии развода конных и пеших караулов задействована Рота специального караула Президентского полка Службы Коменданта Московского Кремля ФСО России. С тех пор в летний период эта церемония проводится еженедельно.В настоящее время в состав Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО входят три батальона, кавалерийский почетный эскорт и батальон оперативного резерва. Казармы солдат находятся в историческом здании Арсенала (Цейхгауза) Московского Кремля, построенного по указу Петра I. Отдельные подразделения разбросаны по территории Московской области. В Подмосковье имеется учебный центр полка.Личный состав Президентского полка носит военную форму одежды, установленную для военнослужащих РФ. Отличиями являются: буквы ПП золотистого цвета на погонах военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; нарукавный знак с символами гарнизона Московского Кремля; нагрудный знак в виде креста и зубцов Кремлевской стены, покрытых эмалью красного цвета, в центре знака – накладки в виде двух пересекающихся посольских топориков золотистого цвета. Личный состав 1-й роты имеет церемониальную форму одежды, восходящую к парадной форме лейб-гвардии полков российской армии XIX – начало XX веков. Президентский полк комплектуется за счет призывников и контрактников. Отбор кандидатов для службы в Президентском полку осуществляется военкоматами, оперативными работниками Федеральной службы безопасности РФ, главами административно-территориальных органов власти и офицерами полка. Среди критериев отбора: рост от 175 до 190 сантиметров, хорошее знание русского языка, отсутствие дефектов речи и татуировок на теле, отличное здоровье и физическое развитие, а также наличие среднего (полного) общего образования, отсутствие близких родственников, проживающих за границей, судимых за государственные или иные тяжкие преступления, и т. д.Среди призванных солдат отбирают лучших и предлагают перейти служить по контракту. Первый контракт с поступающими на военную службу на должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщик, заключается на пять лет. За время службы контрактник может получить высшее образование с перспективой получения офицерского звания.Командир Президентского полка – генерал-майор Андрей Филякин. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, президентский полк, москва, справки, безопасность