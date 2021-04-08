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Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
Алкоголь и табак воздействует на психическое и физическое развитие подростков, энергетики влияют на сердечно-сосудистую систему, ЖКТ, а при употреблении... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T03:50
2021-04-08T03:50
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Алкоголь и табак воздействует на психическое и физическое развитие подростков, энергетики влияют на сердечно-сосудистую систему, ЖКТ, а при употреблении фастфуда ребенок недополучает витамины, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.При этом он отметил, что стоит обратить внимание и на употребление энергетиков, в том числе эффективно и необходимо проводить классные часы о вреде употребления не только табака и алкоголя, но и энергетиков."Употребление всяких шипучих напитков и энергетиков влияет на метаболизм, сердечно-сосудистую систему, ЖКТ. Мы об этом постоянно говорим, у нас бывают встречи с родителями в режиме реального времени и онлайн. Мы активно популяризируем это на мероприятиях, в соцсетях, и это необходимо проводить и в школах тоже, особенно там, где есть такие факты", - подчеркнул Османов.Эксперт сообщил, что обязательно нужно ограничивать чрезмерное употребление фастфуда и сладостей."Что такое фастфуд? Это совершенно несбалансированное питание, при котором нет оптимального содержания белков, жиров и углеводов, и это нагрузка углеводная на организм, быстрое насыщение, и ребенок недополучает необходимые витамины, минеральные вещества, белки, жиры и углеводы. Поэтому когда фастфуд становится пищевым образом жизни, то это чревато, тем более если есть предрасполагающие факторы, в том числе наследственная предрасположенность", - рассказал Османов.
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исмаил османов, россия, москва, общество

Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками

03:50 08.04.2021
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyПодростки в школе
Подростки в школе - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Алкоголь и табак воздействует на психическое и физическое развитие подростков, энергетики влияют на сердечно-сосудистую систему, ЖКТ, а при употреблении фастфуда ребенок недополучает витамины, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.
"В будущем употребление алкоголя и курение табака может грозить серьезными поражениями для здоровья ребенка - это снижение иммунной защищенности, это воздействие как на психическое, так и физическое развитие. Это хронические болезни легких: это бронхиальная астма, это эмфизема, это хронические бронхиты, по большому счету - и рак легких. И также как алкоголь действует на все органы и системы у еще развивающегося, неокрепшего организма, и в том числе у которого ферментативная система еще недостаточно развита, поэтому когда это становится привычкой или образом жизни у подростка - это очень опасно. Здесь и родители, и общество, и врачи, и учителя должны объединять усилия, чтобы все это предупредить", - сказал Османов.
При этом он отметил, что стоит обратить внимание и на употребление энергетиков, в том числе эффективно и необходимо проводить классные часы о вреде употребления не только табака и алкоголя, но и энергетиков.
"Употребление всяких шипучих напитков и энергетиков влияет на метаболизм, сердечно-сосудистую систему, ЖКТ. Мы об этом постоянно говорим, у нас бывают встречи с родителями в режиме реального времени и онлайн. Мы активно популяризируем это на мероприятиях, в соцсетях, и это необходимо проводить и в школах тоже, особенно там, где есть такие факты", - подчеркнул Османов.
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Эксперт сообщил, что обязательно нужно ограничивать чрезмерное употребление фастфуда и сладостей.
"Что такое фастфуд? Это совершенно несбалансированное питание, при котором нет оптимального содержания белков, жиров и углеводов, и это нагрузка углеводная на организм, быстрое насыщение, и ребенок недополучает необходимые витамины, минеральные вещества, белки, жиры и углеводы. Поэтому когда фастфуд становится пищевым образом жизни, то это чревато, тем более если есть предрасполагающие факторы, в том числе наследственная предрасположенность", - рассказал Османов.
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