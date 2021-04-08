Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210408/peterburg-1727411484.html
Метрополитен Петербурга извинился перед упавшей на эскалаторе пассажиркой
Метрополитен Петербурга извинился перед упавшей на эскалаторе пассажиркой
Метрополитен Петербурга извинился перед упавшей на эскалаторе женщиной-инвалидом и начал проработку мероприятий по недопущению подобных случаев, сообщает... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:23
2021-04-08T17:23
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590264541_132:160:2970:1756_1920x0_80_0_0_970ff352322e0c1ca079edb7c187b6e9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Метрополитен Петербурга извинился перед упавшей на эскалаторе женщиной-инвалидом и начал проработку мероприятий по недопущению подобных случаев, сообщает пресс-служба организации.Ранее женщина с ДЦП, которую сопровождали двое сотрудников метро, упала на сходе с эскалатора на станции "Спортивная".По данным пресс-службы, в ходе проверки установлено, что работники метро успешно помогли пассажирке спуститься на малом эскалаторе в подуличный переход вестибюля. "При сопровождении девушки на эскалаторе станции произошла заминка – пассажирка при сходе с него не рассчитала расстояние, поставила ногу на движущуюся ступень, запнулась о гребенку и начала падать вперед. Сопровождающий девушку работник пытался удержать ее от падения, сотрудник, перевозивший ходунки, также пытался подхватить пассажирку. Благодаря их действиям последствия падения оказались не столь серьезными, как могли бы", - сказано в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/metro-1727057610.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590264541_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_b7f28e16cb3f3510ada4297fd1a74e29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, происшествия

Метрополитен Петербурга извинился перед упавшей на эскалаторе пассажиркой

17:23 08.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПассажиры на станции метро "Петроградская"
Пассажиры на станции метро Петроградская - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Метрополитен Петербурга извинился перед упавшей на эскалаторе женщиной-инвалидом и начал проработку мероприятий по недопущению подобных случаев, сообщает пресс-служба организации.
Ранее женщина с ДЦП, которую сопровождали двое сотрудников метро, упала на сходе с эскалатора на станции "Спортивная".
Неизвестный в метро столкнул человека на рельсы. Запись камеры наблюдения - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 16:39
МВД: пассажира московского метро избили и сбросили на рельсы
"Метрополитен приносит извинения... В настоящее время прорабатываются мероприятия по недопущению подобных случаев впредь", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе проверки установлено, что работники метро успешно помогли пассажирке спуститься на малом эскалаторе в подуличный переход вестибюля. "При сопровождении девушки на эскалаторе станции произошла заминка – пассажирка при сходе с него не рассчитала расстояние, поставила ногу на движущуюся ступень, запнулась о гребенку и начала падать вперед. Сопровождающий девушку работник пытался удержать ее от падения, сотрудник, перевозивший ходунки, также пытался подхватить пассажирку. Благодаря их действиям последствия падения оказались не столь серьезными, как могли бы", - сказано в сообщении.
 
Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
01:11Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
01:05Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами
00:59В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Лента новостейМолния