https://ria.ru/20210408/peterburg-1727411484.html

Метрополитен Петербурга извинился перед упавшей на эскалаторе пассажиркой

Метрополитен Петербурга извинился перед упавшей на эскалаторе пассажиркой

Метрополитен Петербурга извинился перед упавшей на эскалаторе женщиной-инвалидом и начал проработку мероприятий по недопущению подобных случаев, сообщает... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T17:23

2021-04-08T17:23

2021-04-08T17:23

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Метрополитен Петербурга извинился перед упавшей на эскалаторе женщиной-инвалидом и начал проработку мероприятий по недопущению подобных случаев, сообщает пресс-служба организации.Ранее женщина с ДЦП, которую сопровождали двое сотрудников метро, упала на сходе с эскалатора на станции "Спортивная".По данным пресс-службы, в ходе проверки установлено, что работники метро успешно помогли пассажирке спуститься на малом эскалаторе в подуличный переход вестибюля. "При сопровождении девушки на эскалаторе станции произошла заминка – пассажирка при сходе с него не рассчитала расстояние, поставила ногу на движущуюся ступень, запнулась о гребенку и начала падать вперед. Сопровождающий девушку работник пытался удержать ее от падения, сотрудник, перевозивший ходунки, также пытался подхватить пассажирку. Благодаря их действиям последствия падения оказались не столь серьезными, как могли бы", - сказано в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/metro-1727057610.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия