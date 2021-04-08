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Метрополитен Петербурга извинился перед упавшей на эскалаторе пассажиркой
Метрополитен Петербурга извинился перед упавшей на эскалаторе пассажиркой
Метрополитен Петербурга извинился перед упавшей на эскалаторе женщиной-инвалидом и начал проработку мероприятий по недопущению подобных случаев, сообщает... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:23
2021-04-08T17:23
2021-04-08T17:23
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Метрополитен Петербурга извинился перед упавшей на эскалаторе женщиной-инвалидом и начал проработку мероприятий по недопущению подобных случаев, сообщает пресс-служба организации.Ранее женщина с ДЦП, которую сопровождали двое сотрудников метро, упала на сходе с эскалатора на станции "Спортивная".По данным пресс-службы, в ходе проверки установлено, что работники метро успешно помогли пассажирке спуститься на малом эскалаторе в подуличный переход вестибюля. "При сопровождении девушки на эскалаторе станции произошла заминка – пассажирка при сходе с него не рассчитала расстояние, поставила ногу на движущуюся ступень, запнулась о гребенку и начала падать вперед. Сопровождающий девушку работник пытался удержать ее от падения, сотрудник, перевозивший ходунки, также пытался подхватить пассажирку. Благодаря их действиям последствия падения оказались не столь серьезными, как могли бы", - сказано в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/metro-1727057610.html
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санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости
. Метрополитен Петербурга
извинился перед упавшей на эскалаторе женщиной-инвалидом и начал проработку мероприятий по недопущению подобных случаев, сообщает пресс-служба организации.
Ранее женщина с ДЦП, которую сопровождали двое сотрудников метро, упала на сходе с эскалатора на станции "Спортивная".
"Метрополитен приносит извинения... В настоящее время прорабатываются мероприятия по недопущению подобных случаев впредь", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе проверки установлено, что работники метро успешно помогли пассажирке спуститься на малом эскалаторе в подуличный переход вестибюля. "При сопровождении девушки на эскалаторе станции произошла заминка – пассажирка при сходе с него не рассчитала расстояние, поставила ногу на движущуюся ступень, запнулась о гребенку и начала падать вперед. Сопровождающий девушку работник пытался удержать ее от падения, сотрудник, перевозивший ходунки, также пытался подхватить пассажирку. Благодаря их действиям последствия падения оказались не столь серьезными, как могли бы", - сказано в сообщении.