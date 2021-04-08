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В ЦБ предложили сделать переводы в цифровых рублях бесплатными
В ЦБ предложили сделать переводы в цифровых рублях бесплатными
Банк России считает, что переводы в цифровых рублях между физлицами должны быть бесплатными, а комиссия за оплату товаров не должна превышать комиссию системы... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:18
2021-04-08T12:18
2021-04-08T12:18
россия
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
технологии
экономика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Банк России считает, что переводы в цифровых рублях между физлицами должны быть бесплатными, а комиссия за оплату товаров не должна превышать комиссию системы быстрых платежей (СБП), сказала в ходе онлайн-конференции "Концепция цифрового рубля" первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.Скоробогатова добавила, что с точки зрения переводов, которые осуществляются в оплату товаров и услуг, комиссия может быть установлена, но не более, чем она сейчас установлена в системе быстрых платежей. В СБП комиссия для таких переводов составляет 0,4-0,7%, что в 2-3 раза меньше, чем эквайринговые комиссии.
https://ria.ru/20210212/riski-1597235492.html
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россия, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика