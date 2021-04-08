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В ЦБ предложили сделать переводы в цифровых рублях бесплатными
В ЦБ предложили сделать переводы в цифровых рублях бесплатными
Банк России считает, что переводы в цифровых рублях между физлицами должны быть бесплатными, а комиссия за оплату товаров не должна превышать комиссию системы... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:18
2021-04-08T12:18
россия
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
технологии
экономика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Банк России считает, что переводы в цифровых рублях между физлицами должны быть бесплатными, а комиссия за оплату товаров не должна превышать комиссию системы быстрых платежей (СБП), сказала в ходе онлайн-конференции "Концепция цифрового рубля" первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.Скоробогатова добавила, что с точки зрения переводов, которые осуществляются в оплату товаров и услуг, комиссия может быть установлена, но не более, чем она сейчас установлена в системе быстрых платежей. В СБП комиссия для таких переводов составляет 0,4-0,7%, что в 2-3 раза меньше, чем эквайринговые комиссии.
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россия, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика

В ЦБ предложили сделать переводы в цифровых рублях бесплатными

12:18 08.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСимвол "рубля"
Символ рубля - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Банк России считает, что переводы в цифровых рублях между физлицами должны быть бесплатными, а комиссия за оплату товаров не должна превышать комиссию системы быстрых платежей (СБП), сказала в ходе онлайн-конференции "Концепция цифрового рубля" первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.
"С точки зрения комиссий мы планируем определить правила работы цифрового рубля и комиссий позже – на следующем этапе, после концепции. Пока предварительно мы считаем, что с точки зрения переводов от физического лица физическому лицу это должно быть бесплатно", - сказала она.
Скоробогатова добавила, что с точки зрения переводов, которые осуществляются в оплату товаров и услуг, комиссия может быть установлена, но не более, чем она сейчас установлена в системе быстрых платежей. В СБП комиссия для таких переводов составляет 0,4-0,7%, что в 2-3 раза меньше, чем эквайринговые комиссии.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 16:18
Набиуллина оценила риски введения цифрового рубля
 
РоссияОльга СкоробогатоваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ТехнологииЭкономика
 
 
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