https://ria.ru/20210408/perevody-1727345328.html

В ЦБ предложили сделать переводы в цифровых рублях бесплатными

В ЦБ предложили сделать переводы в цифровых рублях бесплатными

Банк России считает, что переводы в цифровых рублях между физлицами должны быть бесплатными, а комиссия за оплату товаров не должна превышать комиссию системы... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:18

2021-04-08T12:18

2021-04-08T12:18

россия

ольга скоробогатова

центральный банк рф (цб рф)

технологии

экономика

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Банк России считает, что переводы в цифровых рублях между физлицами должны быть бесплатными, а комиссия за оплату товаров не должна превышать комиссию системы быстрых платежей (СБП), сказала в ходе онлайн-конференции "Концепция цифрового рубля" первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.Скоробогатова добавила, что с точки зрения переводов, которые осуществляются в оплату товаров и услуг, комиссия может быть установлена, но не более, чем она сейчас установлена в системе быстрых платежей. В СБП комиссия для таких переводов составляет 0,4-0,7%, что в 2-3 раза меньше, чем эквайринговые комиссии.

https://ria.ru/20210212/riski-1597235492.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика