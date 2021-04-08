https://ria.ru/20210408/peregovory-1727387292.html

Козак прокомментировал идею перенести переговоры по Донбассу из Минска

Козак прокомментировал идею перенести переговоры по Донбассу из Минска

Место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе - вопрос второстепенный, технический, заявления об их переносе из Минска неактуальны, сообщил на... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:28

2021-04-08T15:28

2021-04-08T15:52

алексей резников

обсе

донецкая народная республика

леонид кравчук

белоруссия

оон

донбасс

дмитрий козак

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе - вопрос второстепенный, технический, заявления об их переносе из Минска неактуальны, сообщил на пресс-конференции замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в ТКГ по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город". Он объяснил это тем, что "Белоруссия сегодня находится под влиянием РФ" и для Украины "нет доверия к этой территории"."Нет никакого смысла. В чем логика этого заявления? Особенно сейчас, когда белорусский кризис не прошел, пандемия не закончилась. Неактуален этот вопрос. Вбрасывают вместо того, чтобы обсуждать содержательные вопросы перемирия, площадка для переговоров их не устраивает. Вопрос не площадки. Минск – удобная площадка с логистической точки зрения. Беларусь не участвует в этих переговорах никак. ОБСЕ снимает гостиницу для проведения переговоров на коммерческих условиях. Зачем вбрасывать?", - указал он.Ранее глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210408/donbass-1727382838.html

https://ria.ru/20210408/ukraina-1727258909.html

донецкая народная республика

белоруссия

донбасс

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алексей резников, обсе, донецкая народная республика, леонид кравчук, белоруссия, оон, донбасс, дмитрий козак, в мире