https://ria.ru/20210408/pentagon-1727454047.html

Пентагон не стал комментировать данные об отправке кораблей в Черное море

Пентагон не стал комментировать данные об отправке кораблей в Черное море

Пентагон не комментирует сообщения о возможной отправке кораблей в Черное море, сообщил РИА Новости представитель американского военного ведомства. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T23:38

2021-04-08T23:38

2021-04-08T23:38

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сша

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Пентагон не комментирует сообщения о возможной отправке кораблей в Черное море, сообщил РИА Новости представитель американского военного ведомства.США рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной, сообщает телеканал CNN со ссылкой на военный источник. США должны за 14 дней сообщить о своих намерениях отправить корабли в Черное море. На данный момент не ясно, уведомили ли США о своих планах.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.

https://ria.ru/20210408/ssha-1727449868.html

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россия, черное море, министерство обороны сша, сша, пентагон, в мире