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Пентагон не стал комментировать данные об отправке кораблей в Черное море
Пентагон не стал комментировать данные об отправке кораблей в Черное море
Пентагон не комментирует сообщения о возможной отправке кораблей в Черное море, сообщил РИА Новости представитель американского военного ведомства. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T23:38
2021-04-08T23:38
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Пентагон не комментирует сообщения о возможной отправке кораблей в Черное море, сообщил РИА Новости представитель американского военного ведомства.США рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной, сообщает телеканал CNN со ссылкой на военный источник. США должны за 14 дней сообщить о своих намерениях отправить корабли в Черное море. На данный момент не ясно, уведомили ли США о своих планах.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.
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россия, черное море, министерство обороны сша, сша, пентагон, в мире

Пентагон не стал комментировать данные об отправке кораблей в Черное море

23:38 08.04.2021
 
© flickr.com/mindfriezeздание Пентагона в штате Виргиния в США
здание Пентагона в штате Виргиния в США - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© flickr.com/mindfrieze
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Пентагон не комментирует сообщения о возможной отправке кораблей в Черное море, сообщил РИА Новости представитель американского военного ведомства.

"Нам нечего вам сказать вам (по этому поводу)", - сказал он.

США рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной, сообщает телеканал CNN со ссылкой на военный источник. США должны за 14 дней сообщить о своих намерениях отправить корабли в Черное море. На данный момент не ясно, уведомили ли США о своих планах.
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.
Эсминец ВМС США Портер и фрегат TCG Orucreis турецких ВМС в Черном море - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 22:14
В Госдуме прокомментировали планы США направить корабли в Черное море
 
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