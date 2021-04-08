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США и Финляндия обеспокоены ситуацией на границе России и Украины
США и Финляндия обеспокоены ситуацией на границе России и Украины
Министры обороны Финляндии и США Антти Кайкконен и Ллойд Остин обеспокоены ситуацией на российско-украинской границе, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T00:12
2021-04-08T00:12
вашингтон
ллойд остин
джон кирби
министерство обороны сша
дмитрий песков
москва
финляндия
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Министры обороны Финляндии и США Антти Кайкконен и Ллойд Остин обеспокоены ситуацией на российско-украинской границе, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.Остин также отметил, что США намерены и впредь быть партнером Финляндии в вопросах оборонной модернизации. Министры обсудили проблему изменения климата с точки зрения региональной безопасности, прежде всего речь идет об арктическом регионе. Остин и Кайкконен договорились при первой же возможности провести личную встречу, отмечается в заявлении.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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вашингтон, ллойд остин, джон кирби, министерство обороны сша, дмитрий песков, москва, финляндия, сша, в мире

США и Финляндия обеспокоены ситуацией на границе России и Украины

00:12 08.04.2021
 
CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Министры обороны Финляндии и США Антти Кайкконен и Ллойд Остин обеспокоены ситуацией на российско-украинской границе, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
"Министр Остин провел сегодня телефонный разговор со своим финским коллегой, министром обороны Антти Кайкконеном... Оба выразили общую обеспокоенность ухудшением ситуации в сфере безопасности, вызванным наращиванием активности Российской Федерации вдоль границы с Украиной", - говорится в официальном заявлении.
Остин также отметил, что США намерены и впредь быть партнером Финляндии в вопросах оборонной модернизации. Министры обсудили проблему изменения климата с точки зрения региональной безопасности, прежде всего речь идет об арктическом регионе. Остин и Кайкконен договорились при первой же возможности провести личную встречу, отмечается в заявлении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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