https://ria.ru/20210408/pentagon-1727290527.html

США и Финляндия обеспокоены ситуацией на границе России и Украины

США и Финляндия обеспокоены ситуацией на границе России и Украины

Министры обороны Финляндии и США Антти Кайкконен и Ллойд Остин обеспокоены ситуацией на российско-украинской границе, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T00:12

2021-04-08T00:12

2021-04-08T00:12

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ллойд остин

джон кирби

министерство обороны сша

дмитрий песков

москва

финляндия

сша

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Министры обороны Финляндии и США Антти Кайкконен и Ллойд Остин обеспокоены ситуацией на российско-украинской границе, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.Остин также отметил, что США намерены и впредь быть партнером Финляндии в вопросах оборонной модернизации. Министры обсудили проблему изменения климата с точки зрения региональной безопасности, прежде всего речь идет об арктическом регионе. Остин и Кайкконен договорились при первой же возможности провести личную встречу, отмечается в заявлении.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, ллойд остин, джон кирби, министерство обороны сша, дмитрий песков, москва, финляндия, сша, в мире