https://ria.ru/20210408/pelikany-1727374052.html
Россельхознадзор назвал причину гибели кудрявых пеликанов в Дагестане
Россельхознадзор назвал причину гибели кудрявых пеликанов в Дагестане
Причиной гибели краснокнижных пеликанов в Дагестане стал птичий грипп, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:24
2021-04-08T14:24
2021-04-08T14:24
республика дагестан
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
кизлярский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 8 апр – РИА Новости. Причиной гибели краснокнижных пеликанов в Дагестане стал птичий грипп, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.Ранее Каспийский природоохранный центр (КПЦ) обратил внимание общественности на массовую гибель краснокнижных кудрявых пеликанов. В устье канала Старый Бахтемир, в 10 километрах от поселка Красный Рыбак Кизлярского района, за сутки береговой патруль КПЦ обнаружил больше 40 тушек. Экологи выдвинули версию, что причиной смерти исчезающего вида птиц стало столкновение с высоковольтными линиями электропередач."В Кизлярском районе Дагестана (с. Старый Бахтемир, с. Крайновка, станица Александрийская) по результатам отобранных 25 марта и 2 апреля проб от птиц – пеликан, чайка, черная ворона – выявлен геном подтипа Н5 вируса гриппа А (грипп птиц)", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что наличие заболевания подтвердила лабораторная экспертиза, проведенная ФГБУ "Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория".В ведомстве добавили, что в текущем году вспышки заболевания были зафиксированы в ряде регионов страны, как в дикой фауне, так и среди домашней птицы.
https://ria.ru/20200129/1564025629.html
кизлярский район
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика дагестан, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), кизлярский район, происшествия
МАХАЧКАЛА, 8 апр – РИА Новости.
Причиной гибели краснокнижных пеликанов в Дагестане стал птичий грипп, сообщает пресс-служба Россельхознадзора
по региону.
Ранее Каспийский природоохранный центр (КПЦ) обратил внимание общественности на массовую гибель краснокнижных кудрявых пеликанов. В устье канала Старый Бахтемир, в 10 километрах от поселка Красный Рыбак Кизлярского района
, за сутки береговой патруль КПЦ обнаружил больше 40 тушек. Экологи выдвинули версию, что причиной смерти исчезающего вида птиц стало столкновение с высоковольтными линиями электропередач.
"В Кизлярском районе Дагестана (с. Старый Бахтемир, с. Крайновка, станица Александрийская) по результатам отобранных 25 марта и 2 апреля проб от птиц – пеликан, чайка, черная ворона – выявлен геном подтипа Н5 вируса гриппа А (грипп птиц)", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что наличие заболевания подтвердила лабораторная экспертиза, проведенная ФГБУ "Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория".
В ведомстве добавили, что в текущем году вспышки заболевания были зафиксированы в ряде регионов страны, как в дикой фауне, так и среди домашней птицы.