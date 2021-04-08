https://ria.ru/20210408/partner-1727316365.html

Лавров назвал США ненадежным партнером

Лавров назвал США ненадежным партнером

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал США и их союзников ненадежными партнерами. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T10:16

2021-04-08T10:16

2021-04-08T17:41

россия

сергей лавров

сша

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал США и их союзников ненадежными партнерами. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди."В ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их (США. — Прим. ред.) настроения и на то, с какой ноги они встают с утра", — сказал Лавров.При этом заявления Вашингтона о готовности к выстраиванию предсказуемых отношений выглядят неубедительными, отметил он.О том, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций и высылки российских дипломатов, сообщило агентство Bloomberg. Поводом для этого называются приписываемые России "злонамеренные действия" — кибератака на SolarWinds и вмешательство в выборы.По словам Лаврова, о каких-либо конкретных решениях США пока не объявляли, но Москва ответит на любые недружественные шаги. Глава МИД также прокомментировал сообщения о том, что Белый дом обсуждает назначение спецпосланника по "Северному потоку — 2", который вел бы переговоры о прекращении строительства газопровода.По его словам, это дипломатия даже уже не канонерок, а новых санкционных инструментов.При этом, отметил глава российского МИД, действия Вашингтона в отношении России вызывают все больше критики уже внутри самих США."Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились", — заключил глава МИД.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях начался после интервью президента США Джо Байдена, во время которого он утвердительно ответил на вопрос, считает ли российского коллегу Владимира Путина убийцей. МИД после этого пригласил посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации в Москву. При этом на Смоленской площади подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации российско-американских отношений, которые, по сути, именно Вашингтон завел в тупик.

https://ria.ru/20210407/ssha-1727254349.html

https://ria.ru/20210405/sanktsii-1604239302.html

https://ria.ru/20210407/posol-1727122403.html

россия

сша

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россия, сергей лавров, сша