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Более 40 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Липецкой области
Более 40 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Липецкой области
Более 40 тысяч детей Липецкой области смогут отдохнуть в период летней оздоровительной кампании, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:57
2021-04-08T15:57
2021-04-08T15:57
липецкая область
игорь артамонов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
липецкая область
дети
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ЛИПЕЦК, 8 апр – РИА Новости. Более 40 тысяч детей Липецкой области смогут отдохнуть в период летней оздоровительной кампании, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Так к работе готовы приступить 377 оздоровительных организаций, в том числе 13 загородных лагерей и 364 – с дневным пребыванием.По его словам, прогнозируемый охват организованными формами отдыха и оздоровления в период летних каникул с учётом 75% наполняемости составит 43,8 тысячи детей. В период пандемии подготовка к летнему отдыху детей ведётся в соответствии с требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора."Забота о детях, создание условий для оздоровления юного поколения – важнейшие приоритеты деятельности органов власти. Совместная работа управлений здравоохранения и образования с Роспотебнадзором позволит гарантировать безопасность и организовать детский отдых на достойном уровне", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), липецкая область, дети