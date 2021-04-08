https://ria.ru/20210408/otdykh-1727393956.html

Более 40 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Липецкой области

Более 40 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Липецкой области

Более 40 тысяч детей Липецкой области смогут отдохнуть в период летней оздоровительной кампании, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:57

2021-04-08T15:57

2021-04-08T15:57

липецкая область

игорь артамонов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

липецкая область

дети

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ЛИПЕЦК, 8 апр – РИА Новости. Более 40 тысяч детей Липецкой области смогут отдохнуть в период летней оздоровительной кампании, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Так к работе готовы приступить 377 оздоровительных организаций, в том числе 13 загородных лагерей и 364 – с дневным пребыванием.По его словам, прогнозируемый охват организованными формами отдыха и оздоровления в период летних каникул с учётом 75% наполняемости составит 43,8 тысячи детей. В период пандемии подготовка к летнему отдыху детей ведётся в соответствии с требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора."Забота о детях, создание условий для оздоровления юного поколения – важнейшие приоритеты деятельности органов власти. Совместная работа управлений здравоохранения и образования с Роспотебнадзором позволит гарантировать безопасность и организовать детский отдых на достойном уровне", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210408/kvantorium-1727359251.html

липецкая область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), липецкая область, дети