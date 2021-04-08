https://ria.ru/20210408/otdykh-1727377959.html

Попова рекомендовала россиянам отдыхать внутри страны

Попова рекомендовала россиянам отдыхать внутри страны

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует россиянам отдыхать внутри страны, чтобы не задерживаться за рубежом из-за возможного карантина. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:41

2021-04-08T14:41

2021-04-08T14:52

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

анна попова

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует россиянам отдыхать внутри страны, чтобы не задерживаться за рубежом из-за возможного карантина."Надо планировать грядущее время дома, в родной стране. Сегодня внутренний туризм развивается, государство очень многое делает для того, чтобы людям комфортно было отдыхать внутри страны. Лучше ориентироваться на это, чтобы не зависнуть где-то в карантине", - рассказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20210408/shtamm-1727372729.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова