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Попова рекомендовала россиянам отдыхать внутри страны
Попова рекомендовала россиянам отдыхать внутри страны
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует россиянам отдыхать внутри страны, чтобы не задерживаться за рубежом из-за возможного карантина. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:41
2021-04-08T14:41
2021-04-08T14:52
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
анна попова
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует россиянам отдыхать внутри страны, чтобы не задерживаться за рубежом из-за возможного карантина."Надо планировать грядущее время дома, в родной стране. Сегодня внутренний туризм развивается, государство очень многое делает для того, чтобы людям комфортно было отдыхать внутри страны. Лучше ориентироваться на это, чтобы не зависнуть где-то в карантине", - рассказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
https://ria.ru/20210408/shtamm-1727372729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова