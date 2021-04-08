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Попова рекомендовала россиянам отдыхать внутри страны
Попова рекомендовала россиянам отдыхать внутри страны
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует россиянам отдыхать внутри страны, чтобы не задерживаться за рубежом из-за возможного карантина. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:41
2021-04-08T14:52
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
анна попова
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует россиянам отдыхать внутри страны, чтобы не задерживаться за рубежом из-за возможного карантина."Надо планировать грядущее время дома, в родной стране. Сегодня внутренний туризм развивается, государство очень многое делает для того, чтобы людям комфортно было отдыхать внутри страны. Лучше ориентироваться на это, чтобы не зависнуть где-то в карантине", - рассказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова

Попова рекомендовала россиянам отдыхать внутри страны

14:41 08.04.2021 (обновлено: 14:52 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует россиянам отдыхать внутри страны, чтобы не задерживаться за рубежом из-за возможного карантина.
"Надо планировать грядущее время дома, в родной стране. Сегодня внутренний туризм развивается, государство очень многое делает для того, чтобы людям комфортно было отдыхать внутри страны. Лучше ориентироваться на это, чтобы не зависнуть где-то в карантине", - рассказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
Глава Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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Распространение коронавирусаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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