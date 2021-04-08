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Наука
https://ria.ru/20210408/nokia-1727417740.html
Nokia показала 5G-смартфоны X10 и X20 с трехлетней гарантией
Nokia показала 5G-смартфоны X10 и X20 с трехлетней гарантией
Финская компания Nokia объявила о выходе двух новых моделей X10 и X20, которые поддерживают работу в мобильных сетях пятого поколения. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:55
2021-04-08T17:55
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Финская компания Nokia объявила о выходе двух новых моделей X10 и X20, которые поддерживают работу в мобильных сетях пятого поколения. Оба смартфона выполнены в пластиковом корпусе, как заявлено, в нем использованы переработанные полимеры. Оба телефона получили 6,67-дюймовые IPS-экраны с разрешением 1080 x 2400 пикселей, но высокой герцовки в них нет.Nokia X10 и X20 работают с процессором Snapdragon 480 5G — это начальная серия чипов Qualcomm, но с графическим процессором Adreno 619. Смартфоны оснащены Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, портом USB-C, аудиоджеком и FM-радио. Емкость встроенной батарейки составляет 4470 мАч при 18-ваттной зарядке, блока которой не будет в комплекте поставки.Единственное отличие смартфонов — это их камеры. Старшая версия получила главный сенсор на 64 Мп, 5-мегапиксельный "ширик" и два датчика по 2 Мп для макро и размытия фона. X10 оснащен точно таким же набором за исключения главного датчика на 48 Мп и 8-мегапиксельной фронталки (у X20 32 Мп).Производитель обещает полную поддержку в течениt трех лет — в нее входят не только мажорные обновления Android, но и расширенная гарантия. Для российского рынка пока известна лишь цена на Nokia X20 — за 31 990 рублей предлагается версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.
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qualcomm, nokia (смартфон), google android, технологии

Nokia показала 5G-смартфоны X10 и X20 с трехлетней гарантией

17:55 08.04.2021
 
© NokiaNokia X20
Nokia X20 - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Nokia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Финская компания Nokia объявила о выходе двух новых моделей X10 и X20, которые поддерживают работу в мобильных сетях пятого поколения.
Оба смартфона выполнены в пластиковом корпусе, как заявлено, в нем использованы переработанные полимеры. Оба телефона получили 6,67-дюймовые IPS-экраны с разрешением 1080 x 2400 пикселей, но высокой герцовки в них нет.
Nokia X10 и X20 работают с процессором Snapdragon 480 5G — это начальная серия чипов Qualcomm, но с графическим процессором Adreno 619. Смартфоны оснащены Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, портом USB-C, аудиоджеком и FM-радио. Емкость встроенной батарейки составляет 4470 мАч при 18-ваттной зарядке, блока которой не будет в комплекте поставки.
Единственное отличие смартфонов — это их камеры. Старшая версия получила главный сенсор на 64 Мп, 5-мегапиксельный "ширик" и два датчика по 2 Мп для макро и размытия фона. X10 оснащен точно таким же набором за исключения главного датчика на 48 Мп и 8-мегапиксельной фронталки (у X20 32 Мп).
Производитель обещает полную поддержку в течениt трех лет — в нее входят не только мажорные обновления Android, но и расширенная гарантия. Для российского рынка пока известна лишь цена на Nokia X20 — за 31 990 рублей предлагается версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.
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