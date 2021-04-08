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Обнаружено новое вредоносное ПО, которое маскируется под Netfliх
Обнаружено новое вредоносное ПО, которое маскируется под Netfliх
Эксперты компании Check Point Software Technologies обнаружили в магазине Google Play новое вредоносное ПО под названием FlixOnline, которое маскируется под... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:12
2021-04-08T15:12
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Эксперты компании Check Point Software Technologies обнаружили в магазине Google Play новое вредоносное ПО под названием FlixOnline, которое маскируется под официальное приложение Netflix и якобы позволяет пользователям просматривать контент стримингового сервиса, говорится в сообщении компании."После установки вредоносная программа отслеживает уведомления пользователей в WhatsApp и от их имени отправляет автоматические ответы на входящие сообщения с предложением двухмесячного бесплатного просмотра Netflix Premium из любой точки мира", - уточняется в сообщении.Программа позволяет злоумышленникам распространять вредоносное ПО через ссылки, похищать информацию и данные из учетных записей пользователей WhatsApp, а также распространять поддельные или вредоносные сообщения среди контактов и групп в WhatsApp. "Вредоносное ПО было специально разработано таким образом, чтобы распространяться между устройствами. Оно способно переходить с одного устройства на другое сразу после того, как пользователь Android кликнет на ссылку в сообщении", - пояснили эксперты.Исследователи Check Point Research предоставили данные о найденном вредоносном ПО компании Google, приложение было удалено. Результаты исследований были отправлены и компании WhatsApp, хотя на ее стороне уязвимостей обнаружено не было. За два месяца приложение FlixOnline было загружено примерно 500 раз. Несмотря на то, что одна такая кампания была остановлена, семейство подобных вредоносных программ остается и, скорее всего, вернется уже через другое приложение."В России WhatsApp - один из самых популярных мессенджеров, и хакеры всегда будут использовать инструменты, которые актуальны для многих. Если заподозрили атаку, немедленно удалите приложение и измените все свои пароли", - рекомендует глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.
https://ria.ru/20201005/kaspersky-1578247541.html
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россия, netflix, whatsapp inc., снг, google android, технологии, в мире

Обнаружено новое вредоносное ПО, которое маскируется под Netfliх

15:12 08.04.2021
 
© AP Photo / Jenny KaneКнопка Netflix на пульте дистанционного управления
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© AP Photo / Jenny Kane
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Эксперты компании Check Point Software Technologies обнаружили в магазине Google Play новое вредоносное ПО под названием FlixOnline, которое маскируется под официальное приложение Netflix и якобы позволяет пользователям просматривать контент стримингового сервиса, говорится в сообщении компании.
"После установки вредоносная программа отслеживает уведомления пользователей в WhatsApp и от их имени отправляет автоматические ответы на входящие сообщения с предложением двухмесячного бесплатного просмотра Netflix Premium из любой точки мира", - уточняется в сообщении.
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Программа позволяет злоумышленникам распространять вредоносное ПО через ссылки, похищать информацию и данные из учетных записей пользователей WhatsApp, а также распространять поддельные или вредоносные сообщения среди контактов и групп в WhatsApp. "Вредоносное ПО было специально разработано таким образом, чтобы распространяться между устройствами. Оно способно переходить с одного устройства на другое сразу после того, как пользователь Android кликнет на ссылку в сообщении", - пояснили эксперты.
Исследователи Check Point Research предоставили данные о найденном вредоносном ПО компании Google, приложение было удалено. Результаты исследований были отправлены и компании WhatsApp, хотя на ее стороне уязвимостей обнаружено не было. За два месяца приложение FlixOnline было загружено примерно 500 раз. Несмотря на то, что одна такая кампания была остановлена, семейство подобных вредоносных программ остается и, скорее всего, вернется уже через другое приложение.
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России WhatsApp - один из самых популярных мессенджеров, и хакеры всегда будут использовать инструменты, которые актуальны для многих. Если заподозрили атаку, немедленно удалите приложение и измените все свои пароли", - рекомендует глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.
 
РоссияNetflixWhatsApp Inc.СНГGoogle AndroidТехнологииВ мире
 
 
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