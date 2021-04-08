https://ria.ru/20210408/netflix-1727385055.html

Обнаружено новое вредоносное ПО, которое маскируется под Netfliх

Обнаружено новое вредоносное ПО, которое маскируется под Netfliх

Эксперты компании Check Point Software Technologies обнаружили в магазине Google Play новое вредоносное ПО под названием FlixOnline, которое маскируется под... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:12

2021-04-08T15:12

2021-04-08T15:12

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Эксперты компании Check Point Software Technologies обнаружили в магазине Google Play новое вредоносное ПО под названием FlixOnline, которое маскируется под официальное приложение Netflix и якобы позволяет пользователям просматривать контент стримингового сервиса, говорится в сообщении компании."После установки вредоносная программа отслеживает уведомления пользователей в WhatsApp и от их имени отправляет автоматические ответы на входящие сообщения с предложением двухмесячного бесплатного просмотра Netflix Premium из любой точки мира", - уточняется в сообщении.Программа позволяет злоумышленникам распространять вредоносное ПО через ссылки, похищать информацию и данные из учетных записей пользователей WhatsApp, а также распространять поддельные или вредоносные сообщения среди контактов и групп в WhatsApp. "Вредоносное ПО было специально разработано таким образом, чтобы распространяться между устройствами. Оно способно переходить с одного устройства на другое сразу после того, как пользователь Android кликнет на ссылку в сообщении", - пояснили эксперты.Исследователи Check Point Research предоставили данные о найденном вредоносном ПО компании Google, приложение было удалено. Результаты исследований были отправлены и компании WhatsApp, хотя на ее стороне уязвимостей обнаружено не было. За два месяца приложение FlixOnline было загружено примерно 500 раз. Несмотря на то, что одна такая кампания была остановлена, семейство подобных вредоносных программ остается и, скорее всего, вернется уже через другое приложение."В России WhatsApp - один из самых популярных мессенджеров, и хакеры всегда будут использовать инструменты, которые актуальны для многих. Если заподозрили атаку, немедленно удалите приложение и измените все свои пароли", - рекомендует глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.

https://ria.ru/20201005/kaspersky-1578247541.html

https://ria.ru/20210226/internet-boty-1599029145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, netflix, whatsapp inc., снг, google android, технологии, в мире