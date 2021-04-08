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В еврейском конгрессе предупредили, к чему ведет оправдание нацизма
В еврейском конгрессе предупредили, к чему ведет оправдание нацизма
Оправдание нацизма ведет к его новому подъему, нельзя допустить, чтобы его воспринимали легитимным, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Российского... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T06:09
2021-04-08T06:09
герман захарьяев
российский еврейский конгресс
белоруссия
общество
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Оправдание нацизма ведет к его новому подъему, нельзя допустить, чтобы его воспринимали легитимным, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Российского еврейского конгресса, президент международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.Мероприятия в память о жертвах Холокоста и участников Сопротивления пройдут в мире в четверг, в День Катастрофы и героизма.По его словам, это очень опасная тенденция, когда бывших нацистов, исходя из каких-то политических интересов, объявляют героями и ставят им памятники.День Катастрофы и героизма посвящен не только жертвам Холокоста, но и тем евреям, которые оказывали сопротивление. В этот день вспоминают узников концлагерей, подполье Вильнюсского гетто, еврейские партизанские отряды в Белоруссии, восстание в Собиборе и другие примеры героизма евреев в годы войны, рассказали в пресс-службе конгресса.День Катастрофы и героизма был учрежден израильским парламентом в 1951 году по предложению первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона. По еврейскому календарю он отмечается 27-го числа месяца нисана. По григорианскому календарю он приходится на промежуток между 7 апреля и 7 мая.Мемориальный день привязан к трем датам, символизирующим путь еврейского народа от гонений к возрождению государства: к празднику Песах, Дню независимости и восстанию в Варшавском гетто в апреле–мае 1943 года.
https://ria.ru/20210322/voyna-1602251038.html
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герман захарьяев, российский еврейский конгресс, белоруссия, общество

В еврейском конгрессе предупредили, к чему ведет оправдание нацизма

06:09 08.04.2021
 
© Фото : фото из личного архива Германа ЗахарьяеваПрезидент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев
Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : фото из личного архива Германа Захарьяева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Оправдание нацизма ведет к его новому подъему, нельзя допустить, чтобы его воспринимали легитимным, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Российского еврейского конгресса, президент международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.
Мероприятия в память о жертвах Холокоста и участников Сопротивления пройдут в мире в четверг, в День Катастрофы и героизма.
"Оправдание нацизма ведет к новому подъему нацизма. Мы, пережившие катастрофу, народ, потерявший треть своих сыновей и дочерей, не можем допустить, чтобы нацизм воспринимался как что-то позволительное, легитимное. Мы не можем смириться с проявлениями межнациональной или межконфессиональной розни, пренебрежением правами одних перед правами других, расовым неравенством. Потому что мы лучше других знаем, что рано или поздно это может привести к такой же вспышке зла, которая уже была однажды", - сказал он.
По его словам, это очень опасная тенденция, когда бывших нацистов, исходя из каких-то политических интересов, объявляют героями и ставят им памятники.
День Катастрофы и героизма посвящен не только жертвам Холокоста, но и тем евреям, которые оказывали сопротивление. В этот день вспоминают узников концлагерей, подполье Вильнюсского гетто, еврейские партизанские отряды в Белоруссии, восстание в Собиборе и другие примеры героизма евреев в годы войны, рассказали в пресс-службе конгресса.
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День Катастрофы и героизма был учрежден израильским парламентом в 1951 году по предложению первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона. По еврейскому календарю он отмечается 27-го числа месяца нисана. По григорианскому календарю он приходится на промежуток между 7 апреля и 7 мая.
Мемориальный день привязан к трем датам, символизирующим путь еврейского народа от гонений к возрождению государства: к празднику Песах, Дню независимости и восстанию в Варшавском гетто в апреле–мае 1943 года.
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Герман ЗахарьяевРоссийский еврейский конгрессБелоруссияОбщество
 
 
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