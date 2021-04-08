https://ria.ru/20210408/natsizm-1727298411.html

В еврейском конгрессе предупредили, к чему ведет оправдание нацизма

В еврейском конгрессе предупредили, к чему ведет оправдание нацизма

Оправдание нацизма ведет к его новому подъему, нельзя допустить, чтобы его воспринимали легитимным, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Российского... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T06:09

2021-04-08T06:09

2021-04-08T06:09

герман захарьяев

российский еврейский конгресс

белоруссия

общество

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Оправдание нацизма ведет к его новому подъему, нельзя допустить, чтобы его воспринимали легитимным, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Российского еврейского конгресса, президент международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.Мероприятия в память о жертвах Холокоста и участников Сопротивления пройдут в мире в четверг, в День Катастрофы и героизма.По его словам, это очень опасная тенденция, когда бывших нацистов, исходя из каких-то политических интересов, объявляют героями и ставят им памятники.День Катастрофы и героизма посвящен не только жертвам Холокоста, но и тем евреям, которые оказывали сопротивление. В этот день вспоминают узников концлагерей, подполье Вильнюсского гетто, еврейские партизанские отряды в Белоруссии, восстание в Собиборе и другие примеры героизма евреев в годы войны, рассказали в пресс-службе конгресса.День Катастрофы и героизма был учрежден израильским парламентом в 1951 году по предложению первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона. По еврейскому календарю он отмечается 27-го числа месяца нисана. По григорианскому календарю он приходится на промежуток между 7 апреля и 7 мая.Мемориальный день привязан к трем датам, символизирующим путь еврейского народа от гонений к возрождению государства: к празднику Песах, Дню независимости и восстанию в Варшавском гетто в апреле–мае 1943 года.

https://ria.ru/20210322/voyna-1602251038.html

https://ria.ru/20210325/kholokost-1602885290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герман захарьяев, российский еврейский конгресс, белоруссия, общество