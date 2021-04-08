Байден заявил об "эпидемии насилия" в США
ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил об "эпидемии" насилия с применением огнестрельного оружия в США, предложил ряд мер по упорядочиванию контроля над распространением оружия.
"Насилие с применением оружия в этой стране – это эпидемия и позор перед лицом всего мира", - сказал Байден, представляя в Белом доме ряд инициатив для борьбы с проблемой насилия с применением оружия. "Хватит!" - добавил президент США.
Как ранее анонсировал Белый дом, он распорядился, чтобы министерство юстиции США в ближайшие месяцы реализовало ряд конкретных мер в этой сфере. Так, в соответствии с инициативой Байдена, минюст США должен усилить контроль в сфере продажи так называемых "стволов-призраков", имеющихся в свободной продаже наборов позволяющих самостоятельно собрать или модифицировать оружие, которое нельзя отследить по имеющимся базам данных. Ведомство также должно разработать меры по усилению контроля оборота стабилизаторов, увеличивающих точность стрельбы пистолетов. Третьим шагом станет разработка минюстом рекомендаций для местных властей по принятию закона, позволяющего родственникам через суд требовать ограничения доступа родных к оружию в случае конфликта или угрозы суицида.
За последний месяц в США произошли сразу несколько случаев массовой стрельбы. Последний – накануне, подозреваемый расстрелял врача, его супругу и двоих малолетних внуков. Стрелявший, бывший игрок Национальной Футбольной Лиги (НФЛ) США, покончил с собой.
В свете роста насилия с применением оружия Байден вновь заявил о необходимости ужесточения оборота оружия в стране, в частности, запрета на штурмовое оружие, а также усиления проверок при продаже оружия.