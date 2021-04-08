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Минфин оценил налоговую нагрузку на россиян
Минфин оценил налоговую нагрузку на россиян
Налоговая нагрузка на физических лиц в России является одной из самых низких в мире – ставка подоходного налога для большинства налогоплательщиков составляет... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:23
2021-04-08T14:23
россия
вциом
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
экономика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Налоговая нагрузка на физических лиц в России является одной из самых низких в мире – ставка подоходного налога для большинства налогоплательщиков составляет всего 13%, а на доход свыше 5 миллионов рублей - 15%, при этом в стране действует большое количество социальных налоговых вычетов, напомнил Минфин России, комментируя результаты опроса ВЦИОМ."Стоит отметить, что действующая с текущего года ставка НДФЛ 15% распространяется только на доходы свыше 5 миллионов рублей в год и затрагивает незначительную часть населения страны. Большинство, как и раньше, уплачивает налог по ставке 13%. Одновременно с этим в России действует большое количество налоговых вычетов, направленных на социальную поддержку граждан", – напоминает Минфин.ВЦИОМ в четверг опубликовал данные опроса, согласно которому 36% граждан РФ считают, что они и члены их семьи платят слишком много налогов. При этом 42% опрошенных заявили, что сейчас платят налогов больше, чем пять лет назад, но только 30% сообщили о росте дохода за пять лет.Минфин напомнил, что за последние годы властям удалось значительно снизить административные издержки налогоплательщиков благодаря развитию технологий и информационных сервисов налоговых органов. "Упрощены и ускорены механизмы получения налоговых льгот и вычетов, уплаты налогов. Все эти изменения направлены на то, чтобы создать максимально комфортные условия для налогоплательщиков и не увеличивать налоговую нагрузку", - говорится в сообщении.
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россия, вциом, министерство финансов рф (минфин россии), общество, экономика

Минфин оценил налоговую нагрузку на россиян

14:23 08.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрохожие у станции метро ВДНХ в Москве
Прохожие у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Налоговая нагрузка на физических лиц в России является одной из самых низких в мире – ставка подоходного налога для большинства налогоплательщиков составляет всего 13%, а на доход свыше 5 миллионов рублей - 15%, при этом в стране действует большое количество социальных налоговых вычетов, напомнил Минфин России, комментируя результаты опроса ВЦИОМ.
"Налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире, при этом она практически не меняется и остается на одном уровне уже многие годы. Так, например, ставки НДФЛ в нашей стране составляют всего 13% и 15%, в то время как в других странах этот показатель достигает 35%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.
"Стоит отметить, что действующая с текущего года ставка НДФЛ 15% распространяется только на доходы свыше 5 миллионов рублей в год и затрагивает незначительную часть населения страны. Большинство, как и раньше, уплачивает налог по ставке 13%. Одновременно с этим в России действует большое количество налоговых вычетов, направленных на социальную поддержку граждан", – напоминает Минфин.
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ВЦИОМ в четверг опубликовал данные опроса, согласно которому 36% граждан РФ считают, что они и члены их семьи платят слишком много налогов. При этом 42% опрошенных заявили, что сейчас платят налогов больше, чем пять лет назад, но только 30% сообщили о росте дохода за пять лет.
Минфин напомнил, что за последние годы властям удалось значительно снизить административные издержки налогоплательщиков благодаря развитию технологий и информационных сервисов налоговых органов. "Упрощены и ускорены механизмы получения налоговых льгот и вычетов, уплаты налогов. Все эти изменения направлены на то, чтобы создать максимально комфортные условия для налогоплательщиков и не увеличивать налоговую нагрузку", - говорится в сообщении.
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