https://ria.ru/20210408/nalogi-1727373735.html

Минфин оценил налоговую нагрузку на россиян

Минфин оценил налоговую нагрузку на россиян

Налоговая нагрузка на физических лиц в России является одной из самых низких в мире – ставка подоходного налога для большинства налогоплательщиков составляет... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:23

2021-04-08T14:23

2021-04-08T14:23

россия

вциом

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

экономика

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Налоговая нагрузка на физических лиц в России является одной из самых низких в мире – ставка подоходного налога для большинства налогоплательщиков составляет всего 13%, а на доход свыше 5 миллионов рублей - 15%, при этом в стране действует большое количество социальных налоговых вычетов, напомнил Минфин России, комментируя результаты опроса ВЦИОМ."Стоит отметить, что действующая с текущего года ставка НДФЛ 15% распространяется только на доходы свыше 5 миллионов рублей в год и затрагивает незначительную часть населения страны. Большинство, как и раньше, уплачивает налог по ставке 13%. Одновременно с этим в России действует большое количество налоговых вычетов, направленных на социальную поддержку граждан", – напоминает Минфин.ВЦИОМ в четверг опубликовал данные опроса, согласно которому 36% граждан РФ считают, что они и члены их семьи платят слишком много налогов. При этом 42% опрошенных заявили, что сейчас платят налогов больше, чем пять лет назад, но только 30% сообщили о росте дохода за пять лет.Минфин напомнил, что за последние годы властям удалось значительно снизить административные издержки налогоплательщиков благодаря развитию технологий и информационных сервисов налоговых органов. "Упрощены и ускорены механизмы получения налоговых льгот и вычетов, уплаты налогов. Все эти изменения направлены на то, чтобы создать максимально комфортные условия для налогоплательщиков и не увеличивать налоговую нагрузку", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210314/nalog-1601123586.html

https://ria.ru/20210331/nalog-1603625749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, министерство финансов рф (минфин россии), общество, экономика