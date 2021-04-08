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ВЦИОМ: больше трети россиян сочли налоги чрезмерными
ВЦИОМ: больше трети россиян сочли налоги чрезмерными
Больше трети (36%) россиян считают действующие налоги чрезмерными, пишет РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:59
2021-04-08T09:59
2021-04-08T11:11
сергей катасонов
вциом
госдума рф
общество
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Больше трети россиян сочли налоги чрезмерными
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Больше трети (36%) россиян считают действующие налоги чрезмерными, пишет РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.В это же время 52% опрошенных, напротив, согласны с действующими налогами, лишь 1% респондентов заявили, что их недостаточно, тогда как 11% затруднились ответить на этот вопрос.При этом 42% респондентов заявили, что сейчас платят больше налогов, чем пять лет назад, 29% платят примерно столько же, 13% - меньше, 14% затруднились ответить. Также 30% сообщили о росте дохода за пять лет, 22% получают примерно столько же, 27% отметили, что доход снизился.Также, сравнивая себя с большинством знакомых, респонденты чаще всего указывали, что платят примерно столько же налогов, сколько и другие (43%), больше других платят только 7%, меньше других - 14%.Назвать нынешнюю ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли только 65% респондентов.В прошлом году среди налогов на имущество россияне чаще всего платили за автомобиль (34%), квартиру (31%) и земельный участок (27%). При этом каждый пятый опрошенный (22%) заявил об отсутствии имущества, подлежащего налогообложению, каждый десятый (12%) не платит, так как имеет льготы или по другим причинам.В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%Ранее Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов внес в Госдуму законопроект о введении новой прогрессивной шкалы НДФЛ. Он предложить освободить от налога тех, кто зарабатывает до 204 тысяч рублей в год (17 тысяч рублей в месяц), а далее наращивать ставку пропорционально вплоть до 35% при увеличении планки в сто миллионов рублей.
https://ria.ru/20210403/nalog-1604061744.html
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сергей катасонов, вциом, госдума рф, общество
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Больше трети (36%) россиян считают действующие налоги чрезмерными, пишет РБК
со ссылкой на опрос ВЦИОМ
.
В это же время 52% опрошенных, напротив, согласны с действующими налогами, лишь 1% респондентов заявили, что их недостаточно, тогда как 11% затруднились ответить на этот вопрос.
При этом 42% респондентов заявили, что сейчас платят больше налогов, чем пять лет назад, 29% платят примерно столько же, 13% - меньше, 14% затруднились ответить. Также 30% сообщили о росте дохода за пять лет, 22% получают примерно столько же, 27% отметили, что доход снизился.
Также, сравнивая себя с большинством знакомых, респонденты чаще всего указывали, что платят примерно столько же налогов, сколько и другие (43%), больше других платят только 7%, меньше других - 14%.
Назвать нынешнюю ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли только 65% респондентов.
В прошлом году среди налогов на имущество россияне чаще всего платили за автомобиль (34%), квартиру (31%) и земельный участок (27%). При этом каждый пятый опрошенный (22%) заявил об отсутствии имущества, подлежащего налогообложению, каждый десятый (12%) не платит, так как имеет льготы или по другим причинам.
В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%
Ранее Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов
внес в Госдуму
законопроект о введении новой прогрессивной шкалы НДФЛ. Он предложить освободить от налога тех, кто зарабатывает до 204 тысяч рублей в год (17 тысяч рублей в месяц), а далее наращивать ставку пропорционально вплоть до 35% при увеличении планки в сто миллионов рублей.