https://ria.ru/20210408/mus-1727365014.html

Украина пожаловалась в МУС на Россию из-за Донбасса

Украина пожаловалась в МУС на Россию из-за Донбасса

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов направил в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) сообщение относительно событий... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T13:42

2021-04-08T13:42

2021-04-08T14:21

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КИЕВ, 8 апр - РИА Новости. Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов направил в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) сообщение относительно событий 2014-2015 годов в Иловайске и Донецком аэропорту, сообщили в офисе генпрокурора."Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подписал и направил в офис прокурора Международного уголовного суда очередное информационное сообщение о серьезных нарушениях международного гуманитарного права со стороны представителей Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований в Донецкой области. Прокуроры департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, офиса генерального прокурора собрали факты и доказательства, подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военных во время событий в Иловайске 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года", - говорится в сообщении на сайте офиса.В офисе генпрокурора заявили, что Киев подготовил сообщение на основе материалов уголовных дел, фото и видео из открытых источников, а также собранных им вещественных доказательств. По утверждению ведомства, по военным и автомобилю Красного Креста открыли огонь в районе Иловайска, где был организован "зеленый коридор" для вывода из окружения силовиков, которые якобы сложили оружие. Также утверждается, что при обороне Донецкого аэропорта погибли 25 военных и 22 были захвачены в плен в результате подрыва, который якобы под предлогом "режима тишины" организовали ополченцы.По данным офиса генпрокурора, возле Иловайска погибли 366 украинских военных, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 24 - пропали без вести.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210408/ukraina-1727258909.html

https://ria.ru/20210408/ekspert-1727343866.html

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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, международный уголовный суд, украина, в мире